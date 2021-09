Accueil Lifestyle Magazine Journées du Patrimoine: que voir en Wallonie, à Bruxelles et en Flandre? Alors que la Wallonie ouvre son patrimoine au public ce week-end, Bruxelles en fera de même le week-end prochain. © D.R. Jean Bernard

Difficile d'être exhaustif lorsqu'on évoque les Journées du Patrimoine, cet événement qui en est à sa 33e édition et qui, à Bruxelles, a été rebaptisée un peu maladroitement et hâtivement Heritage Days (on voit d'ailleurs que sur la page...