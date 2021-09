La nouvelle gamme Hyundai Ioniq, le choix de la différence

Avec sa ligne rétro qui fait penser à la Lancia Delta ou à la Fiat 127 des années 80, la Hyundai Ioniq 5 désarçonne autant qu’elle fascine. Très moderne, elle fait preuve d’élégance tout en bousculant les codes stylistiques établis chez Hyundai, avec des lignes à la fois simples et subtiles. Même si on dirait une berline, il s’agit en fait d’un crossover plus grand qu’il n’y paraît : 14 cm plus longue que le Tucson, la Ioniq 5 est aussi haute que ce dernier. Plutôt costaude donc, elle profite d’un grand empattement (3 mètres) pour proposer un espace intérieur royal, jamais vu dans un véhicule de ce segment.

À l’instar de sa robe, l’habitacle se veut très design, à commencer par la planche de bord horizontale dont la présentation est inspirée par l’ameublement. On apprécie la console centrale qui peut se déplacer d’avant en arrière, ainsi que les sièges avant qui peuvent se transformer en relax dans les versions haut de gamme, un accessoire idéal lorsqu’on patiente à la station de chargement ! Puisqu’on est dans les gadgets remarquables, on peut également évoquer le système V2L, qui propose entre autres une prise de courant située à l’extérieur de la voiture. Histoire d’utiliser l’énergie de la voiture pour charger un vélo, par exemple. Dans cet univers qui flatte les sens, seuls les plastiques recyclés des panneaux de portes sont décevants par leur côté bon marché et leur vulnérabilité aux rayures.

Trois versions

Pour son lancement, Hyundai propose la Ioniq 5 avec trois mécaniques différentes : en entrée de gamme, elle dispose d’un seul moteur de 170 ch et d’une batterie 58 kWh. Ensuite vient la version qui, selon l’importateur belge, sera la plus vendue, avec un moteur de 218 ch et une batterie de 73 kWh. Enfin, dans quelques semaines arrivera une version de pointe, disposant de deux moteurs d’une puissance cumulée de 306 ch et équipée d’une batterie de 73 kWh également.

La bonne nouvelle, c’est que la Ioniq 5 est équipée de la recharge 800V, uniquement proposée jusqu’à présent sur les Porsche Taycan et Audi e-tron GT, deux modèles bien plus chers. Grâce à ce dispositif, la berline peut être rechargée de 10 à 80 % en seulement 18 minutes sur une borne rapide !