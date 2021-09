Ne plus s'excuser pour ses réussites quand on est une femme : la campagne qui fait mouche

Les femmes, si souvent, se sous-estiment, ont moins confiance en elle que les hommes à situation professionnelle égale. Et cela se traduit presque inconsciemment par un sentiment de culpabilité qui s'exprime à voix haute et souvent. Elles se sentent coupables... de tout : de leur réussite, leur apparence (trop ceci, pas assez ça), leur carrière, leur façon d'être mère (ou pas) et même leur opinions.



Une étude indépendante sur le sujet initiée par Goodiebox apporte des chiffres assez dingues : 83 pour cent des femmes doivent, aujourd'hui encore, faire face à des sentiments de culpabilité au quotidien. Elles reconsidèrent et banalisent presque tous les aspects de leur mode de vie. Trop autoritaires ou trop gentilles, pas assez présentes pour leurs amis, trop ou pas assez maquillées – la société leur a donné le sentiment qu'elles ne faisaient rien correctement. Des sentiments contradictoires qui sont fatigants à vivre au quotidien.



Une campagne a été lancée cette semaine par cette marque précurseure des abonnements de box Beauté, bien présente dans le nord de l'Europe. Son nom : "Non-Apology", une atittude pour contrer l'autre qui ne mène à rien ! "Il est grand temps que nous nous mettions à célébrer la force des femmes et désamorcer les préjugés dictés par la société. Nous ne voulons pas seulement ouvrir la discussion mais voir de vrais changements. Nous devons commencer à réfléchir sur notre tendance, en tant que femmes, à nous excuser sans cesse", explique à ce propos Sabine Herskind, directrice créative chez Goodiebox.



Une vidéo qui fait plaisir à voir et à entendre a été réalisée notamment à partir des sentiments de culpabilité livrés par les membres de Goodiebox. Résultat : c'est du vécu et chacune s'y retrouvera dans la stigmatisation du corps par exemple mais aussi le sentiment constant de ne pas être à la hauteur.



A cela, Goodiebox préconise aussi de présenter plus souvent ses "non-excuses" que ses excuses pour renverser peu à peu la tendance ! Sur les réseaux sociaux, cela se traduit par un hashtag #sorrynotsorry, en plus de #NonApology.



La vidéo est à découvrir sur YouTube mais aussi sur IGTV