Le téléphone qui se recharge presque plus vite que son ombre

Fini le temps où on devait partir le matin, la crainte au ventre, parce qu'on avait oublié de recharger son smartphone la nuit et/ou qu'on découvrait, avec effroi, que la batterie était presque vide à l'heure du départ. La recharge rapide est déjà intégrée dans les smartphones haut de gamme et arrive dans ceux de milieu de gamme. Oppo est un précurseur de cette technologie et n'a de cesse de la développer. Leur dernier produit, le Reno 6 Pro, est livré avec un chargeur de 65 W qui le charge très rapidement. La recharge complète de la batterie de 4500 mA h se fait une demi-heure. L'entreprise a renforcé la sécurité au moyen de l'intelligence artificielle qui détecte les anomalies et un logiciel ajuste la charge pour conserver les performances. Pour dissiper la chaleur, en plus du système de refroidissement, une chambre à vapeur couvre le processeur, le modem, les mémoires et la batterie.

Ce téléphone fait partie de la série Reno qui, pour la firme chinoise, signifie qu’il est dans le milieu de gamme, soit entre la série Find X, haut de gamme, et la série A, en début de gamme. Cet appareil coûte tout de même, pour l’instant, 799 €. Il est donc dans le haut de la fourchette de prix. Les différentes promotions à venir et la concurrence entre fabricants feront assurément rapidement baisser son prix de vente comme pour tous les téléphones.

L’entreprise présente encore un smartphone convaincant qui n’a pas beaucoup à envier aux modèles supérieurs. Il conviendra pour la plupart des usages. Les passionnés de jeux regretteront le taux d’affichage de l’écran qui ne dépasse pas les 90 Hz. Par contre, ils seront ravis par la capacité d’accroître virtuellement la mémoire RAM du téléphone en convertissant de la mémoire de stockage. La mémoire vive de l’appareil est de 12 Go et peut être augmentée de 3 Go, 5 ou 7 Go après redémarrage de l’appareil. Outre une plus grande performance, cela permet de basculer plus rapidement entre les différentes applications qui fonctionnent en arrière-plan.

De très belles photos

La conception de l’appareil est assez traditionnelle. La version Pro ne reprend pas les côtés plats du nouveau modèle Reno 6 - ce qui l’aurait singularisé dans l’offre du marché et lui aurait donné un petit air d’iPhone. Depuis la version 4, le capot arrière en verre est gravé, ce qui produit de très beaux effets de scintillement sous la lumière et masque les traces des doigts.

L’écran est protégé par un film plastique qui accroche sous les doigts quand on les glisse depuis les bords. La diagonale de l’écran est de plus de 16 centimètres. Il est de type Amoled et protégé par un verre Corning® Gorilla® Glass 5.

Le module photo sort légèrement du téléphone et sera entouré par la protection livrée dans la boîte. Il est composé de 4 objectifs. Un capteur principal de 50 méga pixels (MP), un téléobjectif de 13 MP (grossissement optique de 5x, un grand-angle de 16 MP pour une couverture de 123° et un objectif macro de 2 MP. Les deux capteurs principaux sont de marque Sony (modèles IMX766 et 481). On les retrouve dans de nombreux appareils commercialisés sur le marché. Ici, le traitement de l’image a été amélioré. Les clichés sont bien équilibrés, aussi bien dans les couleurs que dans l’exposition. De plus, le crénelage (effet escalier entre les pixels) est vraiment bien maîtrisé. L’option nuit délivre de très bons résultats ou le bruit dans les ombres est très discret.

Apparaît aussi un mode vidéo "Dual-view" qui rassemble les images de caméra avant et arrière en une seule. Deux choix d’intégration des images sont proposés : l’écran est coupé en deux de manière égale ou l’image de la caméra avant est intégré dans un rond ou un rectangle.

En vidéo, vous avez la possibilité d’ajouter un flou, en temps réel, autour de la personne que vous filmez comme en photo, pour simuler une profondeur de champ et masquer le fond de la scène. La qualité des scènes prises en contre-jour et de nuit a aussi été optimisée.

L’application Relax destinée à mieux gérer le stress intègre maintenant des jeux et des sons de lieux calmes comme les parcs à Pékin, Shenzhen, Tokyo, Bangkok et Reykjavík. De quoi nous faire voyager.

L’Oppo Reno 6 Pro prend en charge le réseau 5G. Outre un emplacement pour 2 cartes SIM, il supporte les cartes SIM virtuelles (esim). Il n’est pas protégé contre les éclaboussures et la poussière.