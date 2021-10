Jeux de société: on disait qu’on était des souris...

"La petite équipe de fiers aventuriers vient d’entrer dans une immense salle à manger. Leur objectif est clair : trouver une fourchette pour s’en servir de levier afin de libérer une amie enchaînée au fond d’un tunnel. Les quatre souris se regardent, l’une d’entre elles met un doigt sur son museau : chuuuut ! Du haut de la table proviennent des rires et des bruits de conversation. Ils ne sont pas seuls. Des rats à la solde de l’Usurpatrice sont probablement en train de profiter d’un tour de garde dans cet espace reculé pour boire et jouer aux cartes. Il y a trois possibilités : rebrousser chemin, se déguiser en garde en espérant ne pas être reconnus, ou attaquer."

Entre le conte de fées et le jeu de plateau, Mice and Mystics propose d’incarner une équipe de souris - des humains transformés en rongeurs - et de déjouer un complot dans un royaume fictif, le tout en ne mesurant que quelques centimètres de haut dans un monde bien trop grand. Un livret narratif accompagne la boîte, et chacun des deux à quatre joueurs lira à tour de rôle les situations et dialogues qui plantent le décor. Sur la table : un plateau de jeu, des figurines, des dés, des paquets de cartes. Chaque partie (un "chapitre") dure deux à trois heures, et permet de progresser dans l’histoire principale petit à petit. Le contexte ici est médiéval-fantastique : on se bat à l’épée, on tire à l’arc, on jette des sorts.

Le jeu, qui a aussi plusieurs extensions pour ajouter du contenu à la trentaine d’heures nécessaires pour finir la boîte de base, est une création de Jerry Hawthorne. On lui doit aussi plus récemment un autre jeu, Aftermath : le Cataclysme.

Post-apocalyptique

Dans ce second jeu, où le livret narratif est cette fois pensé pour aussi servir de plateau (ce qui permet de changer d’environnement à chaque page), on incarne à nouveau une équipe de rongeurs. Mais ici, ce sont des souris de laboratoire, devenues intelligentes après "le cataclysme", un événement inattendu qui a fait disparaître les hommes de la surface de la terre. On est donc sur du post-apocalyptique, où un cure-dent sert de lance, une boîte à lait de bateau et un élastique de lance-pierre. Les joueurs doivent faire prospérer une colonie de souris survivantes, en contrant les attaques de geckos, en trouvant du fromage et des graines, et surtout en évitant d’attirer le chat qui rôde dans le quartier. On évolue dans une ville à l’abandon, entre maisons désertées et voitures vides au milieu de la route, à la fois à la recherche de quoi survivre dans cet environnement hostile et pour découvrir ce qu’il est arrivé à l’équipe précédente, qui n’est jamais revenue de sa mission. Comptez une cinquantaine d’heures, des extensions ont été annoncées.

Les deux jeux sont indiqués pour les 14 ans et plus, mais si un adulte au moins participe aux parties (il ne s’ennuiera pas, promis), vous pouvez tabler sur huit à dix ans. Comptez entre 50 et 80 € par boîte de jeu, selon les stocks et promotions.

Peindre ses figurines

Les deux jeux sont vendus avec une grosse vingtaine de figurines chacun, imprimées en 3D. Celles de Mice and Mystics sont déjà de qualité, mais celles d’Aftermath dépassent les espérances : de vrais petits objets d’art. Or, qui dit figurines en plastique, dit possibilité de les peindre. Un pinceau fin, une bombe pour la sous-couche, quelques couleurs de base (prévues à cet effet, attention), une vieille brosse à dents et éventuellement un vernis suffisent à se lancer. Des heures d’amusement pour toute la famille en perspective, qui ne feront que rendre les jeux encore plus beaux… et les transformeront en des pièces uniques ! N’hésitez pas à demander des conseils dans les magasins spécialisés.

Variantes dès 7 ans

Entre la sortie de Mice and Mystics (2012) et Aftermath : le Cataclysme (2020), Jerry Hawthorne a aussi signé Histoire de Peluches (2018) et Comanautes (2019). Ces trois derniers sont des jeux similaires, avec un livre d’aventure qui sert de plateau, et des règles presque identiques même si on passe d’un système de dés à jeter à un système de cartes à jouer. Sauf qu’Histoire de Peluches s’adresse aux enfants à partir de 7 ans (on incarne les peluches d’une enfant qui s’animent la nuit pour la défendre et l’aider à surmonter ses peurs) et Comanautes aux jeunes adolescents (une équipe s’infiltre dans le subconscient d’un homme dans le coma pour l’aider à affronter ses peurs). Et c’est une réussite.