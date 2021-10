Un V8 fabuleux qui s’apprivoise

La Ford Mustang Mach 1 n’est disponible qu’avec le moteur 5 l V8. Les amateurs ne s’en plaindront pas ! Le plus petit moteur Ecoboost n'est plus disponible sur aucune Mustang neuve.

Bien sûr, aujourd’hui, on ne parle quasi plus que de moteurs électriques et de systèmes hybrides. Et Ford n’est pas en reste à ce sujet. Nous aurons d’ailleurs l’occasion de vous reparler de la Mach E, le modèle 100 % électrique qui, d’une certaine manière, reste fidèle à l’esprit pony-car, avec des accélérations phénoménales et une ligne qui n’est pas sans rappeler celle de la voiture que vous avez sous les yeux…

La Mach 1 (dont l’appellation remonte à une version lancée en 1969 !), c’est, en quelque sorte, une évolution de la Bullit, que nous vous avions présentée il y a déjà quelque temps. On trouve cette fois un tout nouveau kit aérodynamique, incluant une nouvelle lame à l’avant, ainsi qu’un diffuseur arrière plus imposant, intégrant une double sortie d’échappement. L’intérieur, pour sa part, fait preuve d’une sobriété que l’on qualifiera de classique, avec du cuir noir et des surpiqûres plutôt stylées, associées à des inserts en aluminium.

Le moteur a gagné quelques chevaux (pour un total de 460 !). Il est associé soit à une boîte manuelle à 6 rapports, soit (notre préférée) à une boîte automatique à 10 vitesses, plus efficace sur circuit, plus sobre sur la route. Le différentiel arrière est à glissement limité, pour une meilleure motricité et les amortisseurs MagneRide ont fait l’objet d’un calibrage spécial. Enfin, suprême raffinement qui ravira les adeptes du genre, cette Mach 1 est équipée d’un échappement actif, avec une sonorité qui varie selon le mode de conduite choisi. Mais même sur un filet de gaz, le bruit est jouissif…

Nous avons eu la possibilité de conduire cette voiture tant sur (une longue) route que sur circuit. Dans les deux cas, les constations sont étonnantes. Sur le tracé, un peu trop exigu (pour elle), de la Ferté Gaucher, le moteur de cette “muscle car” a eu quelque peu de mal a donner son plein rendement, mais la puissance est là (170 km/h en 3e manuelle), l’amortissement piloté joue parfaitement son rôle et les freins résistent remarquablement compte tenu de la taille et du poids du monstre ! La voiture est stable et le train avant ne se défile pas trop en virage serré. Enfin, sur les 800 km de routes ouvertes pour nous rendre jusqu’au circuit, nous avons consommé, le coude à la portière, en observant strictement les limites de vitesse,... une moyenne de 8,3 1/100 km! Comme quoi, un gros moteur, bien équilibré, peut aussi se révéler sobre. On parle quand même ici d’un bloc de 4 951 centimètres cubes !

Ses bons côtés

Le moteur V8 performant… et chantant !

Look agressif réussi, tenue de route générale

Amortissement à la fois confortable et efficace

Freinage performant malgré le poids

©D.R.



L'intérieur avec la boîte manuelle 6 rapports.

Verdict: 17/20

Piloter (à notre niveau) une telle voiture sur circuit offre des sentiments inévitablement contradictoires, un peu comme lorsqu’on roule à 200 à l’heure sur une autoroute allemande. C’est à la fois jouissif et… surréaliste par les temps qui courent. Sans doute faisons-nous encore partie d’une génération qui culpabilise moins qu’il ne se régale dans ces moments-là. Mais l’évolution, logique et nécessaire, qui est en marche aujourd’hui nous fait, dans ces mêmes moments, comprendre combien ce type de voiture appartient davantage au passé qu’à l’avenir. Un collectionneur de belles autos nous disait récemment : “Un jour, ce type de voiture, on l’aura dans son garage, on ne pourra plus la sortir, on la regardera comme un tableau au musée, et si les voisins sont de bonne composition, on pourra peut-être, pendant quelques secondes, mettre le moteur en marche et écouter sa musique.” Il ne doit pas être trop loin de la vérité. Peut-être même que, dans 2 ou 3 générations, les gens se demanderont comme on a pu rouler “avec ça”, alors que la vérité (du moment) sera sans doute uniquement électrique…

La fiche techique

Ford Mustang Mach 1

Longueur : 4,79 m

Largeur : 1,92 m

Hauteur : 1,40 m

poids: 1850 kg

Volume du coffre : 408 l

Moteur : V8 essence, atmosphérique

Cylindrée : 4 951 cc

Puissance : 460 ch à 7 250 trs/min

Couple : 529 Nm à 4 600 trs/min

Vitesse maximale : 267 km/h

Conso mixte WLTP : 12,0 l/100 km

CO2 WLTP : 274 g/km

Accélération (de 0 à 100) 4,8 s

Prix: 63 950 €

Y a pas à dire, elle a de la gueule, cette Mustang Mach 1 ! Même à côté de sa mythique aînée!