Des écouteurs pour la ville et le sport

Les casques audio font partie de notre quotidien et ils sont de plus en plus petits. Essai des derniers-nés de JBL.

Nous sommes de plus en plus nombreux à écouter de la musique avec notre smartphone, que ce soit avec un casque filaire ou sans fil, qu’il couvre ou non les oreilles. D’autres modèles d‘écouteurs s’enfoncent au début du conduit auditif. D’ailleurs, ceux-ci sont nombreux sur le marché et, pour beaucoup, ils intègrent la technologie de réduction de bruit ambiant. Toutes les marques audio en commercialisent.

JBL, une entreprise dont le nom doit résonner à vos oreilles est présente depuis 1900 dans la production de matériel audio d’abord pour le cinéma, ensuite pour la télévision. Elle a par la suite fourni des systèmes de sonorisation de concert. Depuis plusieurs années, elle vend des enceintes et des casques de tous types. On retrouve aussi ses solutions dans différents modèles de voitures. JBL fait partie du groupe Harman détenu par Samsung Electronics et qui rassemble de nombreuses sociétés connues des audiophiles et des professionnels, comme AKG, DBX, Arcam…

JBL vient d'annoncer la sortie de ses derniers produits, dont des écouteurs intra-auriculaires à réduction de bruit : les Reflect Flow Pro, le haut de gamme dans ce type de produits. Ils reprennent le principe d'autres marques. À savoir que les écouteurs sont logés dans une petite boîte qui sert de protection lorsqu'ils ne sont pas utilisés et aussi à les recharger. Elle est très petite et comporte un port USB-C pour charger la batterie incluse. Une lumière LED blanche disposée à l'avant en indique le niveau de recharge.

Les écouteurs en eux-mêmes sont petits. Ils restent discrets une fois portés. Deux ailettes permettent de bien positionner les appareils et de les maintenir en place même lors d’activités sportives. Ils résistent d’ailleurs aux poussières, à la transpiration et peuvent être rincés à l’eau (indice de protection 68). Trois tailles d’embouts et quatre tailles d’ailettes sont fournies pour trouver un confort d’écoute maximal.

Silent party

Les écouteurs s’allument dès qu’ils sont sortis de la boîte. Ils ne comportent aucun bouton physique, mais deux boutons tactiles. Tous les paramètres se règlent via l’application à télécharger. La liaison entre les oreillettes et le smartphone s’effectue en Bluetooth. L’application renseigne sur le niveau de batterie des écouteurs et de la boîte. La page principale regroupe les fonctions principales dont on se servira le plus souvent, comme l’activation de réduction de bruit, la qualité de la connexion, etc. Dans le bas de la page, on trouve un égaliseur très facile d’emploi. Une fois le doigt posé sur le graphique, deux colonnes indiquent la fréquence affectée et la baisse de volume. Les modifications pourront être sauvegardées. Un instrument très utile pour adapter les rendus musicaux à votre goût et modifier le rendu sonore par défaut des oreillettes.

Les autres paramètres sont modifiables via l’icône en forme d’engrenage dont notamment l’assignation des commandes aux boutons des oreillettes que ce soit pour passer d’un morceau à l’autre, l’activation de la réduction de bruit ou de volume ou le choix de l’assistant vocal.

Le rendu sonore des écouteurs est très neutre avec une petite poussée de basses. À haut volume, la qualité du son reste très bonne. L’atténuation de bruit diminuera le volume de la conversation tenue par vos voisins, mais pas le bruit du train ou du métro - vous ne serez pas dans une bulle sonore.

JBL assure une autonomie de 8 heures d’utilisation pour les écouteurs avec l’atténuation de bruit active sans devoir les recharger. Une recharge de dix minutes dans le boîtier assure 1 heure de fonctionnement. Ils ont une autonomie de 20 heures. Les écouteurs sont disponibles en noir, bleu, rose ou blanc au prix de 179 €.

Les écouteurs s'invitent dans le monde de la nuit. JBL a lancé des soirées silencieuses ("silent party"). Il s'agit d'organiser des festivités dans des endroits privés et où la musique ne serait normalement pas autorisée. Le principe est de diffuser la musique via une radio FM que chaque participant écouterait via son smartphone et ses écouteurs. Pour y participer, il faut entrer les coordonnées GPS de l'endroit. Ils sont disponibles sur Instagram, des affiches ou des flyers et à entrer sur ce site pour avoir la possibilité d'obtenir un sésame. Ces événements se dérouleront dans les villes de Gand, Louvain et Anvers.