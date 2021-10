David, suivi sur TikTok par autant de monde que la Belgique compte d’habitants: "En un an, j’ai gagné 30 000€ sur cette plateforme"

Davidy, Maliciadorable, Dylhan Fat (en Belgique), Lea Elui Ginet, Tibo in Shape, Berywan (en France) ou encore Addison Ray Easterling, Khaby Lame et Charli D'Amelio (à l'international), leurs noms ne vous disent rien et vous ignorez sans doute tout d'eux et pourtant vos enfants vous en parlent tous les jours de ces stars - parfois mondiale - de la vidéo sur TikTok, le réseau social le plus téléchargé du globe (devant Facebook !). "confesse David Rodriguez", aka Davidy, Bruxellois de 26 ans qui se destinait à être criminologue (il a fait des études en droit) à la base et qui a travaillé en tant que vendeur...