Une liseuse légère et lisible dans toutes les conditions

On peut lire des livres sur papier, bien sûr, sur une tablette, un ordinateur, un téléphone ou une liseuse.

Cette dernière a l’intérêt d’être très légère par rapport aux autres supports, à l’exception des téléphones. Elle ne pèse que 240 g. Certains livres papier sont plus lourds. Vous pouvez donc dévorer votre bouquin pendant de longues heures sans fatigue musculaire.

De plus, la finesse de l’appareil assure une prise en main bien agréable et elle trouvera facilement une place dans votre sac. Ses dimensions sont de 160 mm de large, sur 181 mm de haut et 7,6 mm d’épaisseur.

L’écran n’est pas de type LCD ou Led comme pour une tablette, un smartphone ou un moniteur. Celui-ci est de type E-ink, c’est-à-dire qu’il est monochrome. Les pages et les images s’affichent en noir et blanc. C’est plus reposant pour les yeux. Le contraste y est aussi plus important. Sous le soleil, le texte reste lisible et aucun reflet n’est présent. C’est aussi un avantage par rapport aux autres types d’écrans.

Deux boutons sont situés sur un des côtés, leur fonction : tourner les pages. Vous pouvez pivoter la liseuse pour qu’ils soient disposés sur la droite ou la gauche selon vos préférences ou même en format paysage. Outre les boutons, taper avec le doigt fait avancer les pages. L’écran est tactile. C’est aussi avec le doigt que l’on navigue dans le menu. Dans la partie supérieure se trouvent les paramètres, qui comprennent la synchronisation entre vos différents appareils des livres que vous possédez, l’indicateur d’autonomie, la connexion au wifi et le choix de la luminosité. La liseuse dispose d’une fonction "lumière naturelle" qui adapte l’intensité lumineuse en fonction du moment de la journée. Le soir, l’écran aura des tonalités orange tandis que la journée la lumière sera plus blanche.

Livres audio

Dans le bas du menu d’accueil, des icônes permettent d’arriver à la page d’accueil, d’accéder à sa bibliothèque personnelle, de découvrir de nouveaux livres. L’icône de type hamburger (trois barres horizontales) donne accès à des options supplémentaires comme les fichiers de son compte Dropbox (un serveur de fichier en ligne), les articles de son compte Pocket (une application qui permet de sauvegarder du contenu depuis des navigateurs Internet, mais pas les fichiers vidéo), la lecture du rapport sur l’utilisation de l’appareil et la création de carnets de notes. Vous ne pouvez écrire qu’avec le stylet de la marque vendu en option. Deux types de carnets existent. Le modèle avancé permet la reconnaissance manuscrite, l’insertion de dessins, de formules mathématiques…

La "Sage" lit aussi des livres audio. Un casque ou une enceinte Bluetooth sont alors nécessaires. Le produit ne comporte pas de haut-parleurs ni de prise minijack. La mémoire interne est de 32 Go. Le produit peut être maintenu jusqu’à une heure sous 2 mètres d’eau (indice de protection IPX8).

©Rakuten Kobo

Comme il s’agit d’un produit Kobo, vous devez disposer d’un compte pour acheter les livres commercialisés sur la librairie en ligne. Vos achats sont rassemblés dans votre compte et sont consultables sur les liseuses de la marque, via une application sur les smartphones et tablettes et via un logiciel sur un ordinateur.

Via une connexion USB ou un compte Dropbox, des fichiers PDF sont consultables et annotables. Elle gère aussi les droits d’auteur DRM. Si vous êtes un habitué de la librairie en ligne de la fédération Wallonie-Bruxelles, lirtuel.be, la lecture des bouquins empruntés est aussi permise.

Le prix de la liseuse Rakuten Kobo est de 289,99 € et le stylet coûte 39,99 €.