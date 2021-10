Accueil Lifestyle Magazine Essai auto Lexus NX : l’hybride rechargeable, enfin ! Pour sa seconde génération, le Lexus NX adopte une mécanique hybride rechargeable qui vient seconder une proposition hybride 'classique'. Une première dans l’histoire de la marque. Stéphane Monsin

Les différences entre l’ancien et le nouveau Lexus NX ne sautent pas yeux au premier abord ! Pourtant, ce dernier est basé sur une tout nouvelle plateforme qui lui permet de gagner 2 cm en longueur et en largeur. Les différences les plus notables sont la calandre plus verticale, des feux LED effilés, de nouvelles jantes de 18 à 20 pouces et le logo Lexus en toutes lettres situé en-dessous de la grande signature lumineuse qui traverse le hayon du SUV. L’habitacle se distingue quant à lui par son grand écran de 9,8 ou de 14 pouces orienté vers le conducteur. Doté...