Vous envisagez l'achat un vélo électrique? Nos conseils pour ne pas vous tromper sur le moteur à privilégier Choisir un vélo électrique passe d'abord par le choix du moteur. Quelle que soit la marque, européenne ou chinoise, le moteur doit être souple, efficace et correspondre, avant tout, aux souhaits du cycliste. ©Bosch Eric Guidicelli

Lors de l’achat d’un vélo électrique, et en dehors des goûts et de couleurs, le moteur est l’élément central. Il est le cœur du vélo qui donnera l’énergie nécessaire pour permettre de suivre le rythme et de tenir la distance....