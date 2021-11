6 astuces zéro déchet faciles à appliquer pour les étudiants (et les autres)

Alors que la Cop 26 a lieu en ce moment pour parler du réchauffement climatique, nous avons demandé au Kot Planète Terre, fortement impliqué dans la problématique des déchets, de nous partager quelques conseils bons pour la planète. S'ils sont édictés par des étudiants, ces recommandations peuvent au final être appliquées très facilement par tout un chacun. "Ce sont des choses que nous faisons tous les jours au kot", nous précise Simon Van Brussel, le président du KAP néo-louvaniste. Envie de limiter vos déchets plastiques? Suivez le guide.

1. Opter pour la gourde

Encore trop de gens utilisent des bouteilles en plastique pour s'hydrater. "On voit en auditoire que des étudiants optent encore et toujours pour les bouteilles en plastique. Or, une gourde permettrait d'éliminer définitivement tous ces déchets-là", nous explique-t-il. Il existe aujourd'hui des gourdes en plusieurs matières et de toutes tailles. Difficile de ne pas trouver son bonheur.

Et si je n'aime pas l'eau du robinet? Le Kot Planète Terre a des solutions toutes trouvées, comme des carafes filtrantes ou du charbon actif végétal qui permettra de capturer les molécules responsables du mauvais goût de l'eau.

2. Faire ses courses en vrac

Pour faire ses courses en vrac de façon très simple, il est conseillé d'aller dans des magasins spécialisés. Il en existe un peu partout en Belgique. Pour les trouver, il suffit de faire une petite recherche "magasin en vrac" sur un moteur de recherche. Là-bas, vous pourrez facilement acheter toutes sortes de produits et les ramener chez vous dans vos propres contenants. Fini les sachets de pâtes, les paquets de biscuits emballés individuellement, ou les céréales conservées dans des sachets en plastique, ces enseignes permettent de tout stocker dans vos propres bocaux en verre.

Et si je n'ai pas de magasin en vrac près de chez moi? Même dans des enseignes classiques, il est possible de faire des efforts pour la planète, en optant pour un sac en tissu pour les légumes ou en demandant à votre rayon boucherie ou fromagerie s'ils acceptent de vous servir dans vos propres contenants. Tous n'accepteront pas, mais s'ils le font, ce sera déjà pas mal de déchets économisés sur une année. Si vous achetez des boissons et que vous avez le choix entre une bouteille en verre ou une bouteille en plastique, essayez d'opter systématiquement pour le verre (même s'il est plus lourd).

3. Amener ses propres contenants pour les plats préparés

Vous allez souvent chercher un sandwich ou un cornet de pâtes le midi? Allez-y avec vos propres contenants. Là encore, il faudra demander au commerçant s'il est d'accord de procéder de la sorte, mais de plus en plus acceptent. Ce sont des petits gestes simples qui peuvent vraiment faire la différence. De même, plutôt que de commander un café à emporter dans un gobelet en plastique, venez avec votre tasse. Plutôt que d'accepter que votre sandwich soit emballé, munissez-vous d'un boc n'roll, un sachet lavable et réutilisable. Et pour les cornets de pâtes, les sushis ou les frites, demandez à ce qu'on vous serve dans vos propres tupperwares.

4. Opter pour des produits cosmétiques/d'entretien solides ou faits-maison

Pour le shampoing ou le savon, il existe maintenant des produits dits "solides". Ils ont l'avantage de ne pas être stockés dans des bouteilles en plastique. Au début, cela peut dérouter, mais il existe des produits de qualité qui moussent et lavent parfaitement. Pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir des magasins en vrac près de chez eux, il existe une solution : faire ses produits soi-même.

Le Kot Planète Terre propose des recettes sur son site internet. Mais on peut finalement en trouver un peu partout. Les ateliers pour fabriquer ses produits d'entretien ont également la cote et sont organisés à de plus en plus d'endroits en Belgique. Une fois qu'on est pris dans le jeu des recettes DIY, on réalise que beaucoup de choses peuvent être faites comme ça : baume à lèvres, maquillage...

©pexels

5. Des alternatives durables pendant les règles

La plupart des femmes utilisent des serviettes hygiéniques ou des tampons pendant leurs règles. Même si elles sont pratiques, ces solutions sont très polluantes puisqu'elles sont jetées sans pouvoir être recyclées. Heureusement, il existe au moins deux alternatives réutilisables : la cup et la culotte menstruelle. Il suffit de les laver correctement, et elles seront réutilisables pendant des années. Là encore, elles peuvent être un peu déroutantes mais une fois qu'on a adopté ces solutions, elles s’avéreront tout aussi efficaces que les anciennes. Sans compter qu'elles permettront une économie d'argent.

6. Acheter ses vêtements de seconde main

L'industrie textile est l'une des plus polluantes. Eviter d'acheter des vêtements neufs est donc un bon geste pour la planète, et qui s'avère également très économique. Les pièces d'occasion sont souvent beaucoup moins chères que les neuves, et restent en très bon état. Acheter d'occasion permet aussi de débusquer des petites perles qui ne sont plus produites.

Où trouver des vêtements de seconde main? Dans des friperies, dans des associations comme les Petits Riens ou en ligne, sur des plateformes d'achat et de vente bien connues.

Le petit plus bon pour la planète : diminuer sa consommation de viande et de poisson

La consommation de poisson et de viande a un impact sur la planète. La production de viande est ainsi responsable de 14,5% des gaz à effet de serre. Elle est également gourmande en eau et en terres. Bref pour épargner la planète, le KAP conseille de réduire sa consommation. Mais ce n'est pas tout : pour le bien de la planète, il est également important d'opter pour des produits locaux et de saison.

→ Si vous voulez d’autres astuces, le Kot Planète Terre publie chaque semaine un bon conseil sur son compte Instagram.