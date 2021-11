Accueil Lifestyle Magazine Cet amour-là valait bien un dictionnaire Dans la passionnante collection des "Dictionnaires amoureux", Alain Baraton signe celui consacré aux arbres, lui qui bichonne ceux de Versailles depuis des décennies. ©Shutterstock Isabelle Monnart Journaliste



Voilà quarante ans (et même un peu plus, si l’on compte les quelques années où il vendait les tickets d’entrée à la billetterie) qu’Alain Baraton officie en tant que jardinier en chef du domaine national de Trianon et du parc du château de Versailles. Depuis 2009,...