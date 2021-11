Jeux de société: voici le jeu de l'année... et quelques nouveautés avant le rush des fêtes

Jouons sur les mots

Vous aimez jouer sur les mots, associer les idées et les concepts ? So Clover – tout simple – va vous ravir et vous faire travailler vos petites cellules grises. Sur un trèfle à quatre feuilles, vous disposez quatre cartes qui comprennent quatre mots. À ceux qui vont deux par deux, car côte à côte, vous en associez un troisième qui évoque les deux autres. Vous et vos “adversaires” faites de même pour les quatre associations. Ensuite, on retire les cartes, on les mélange (on en ajoute pour corser la difficulté, si on veut) et on tente de deviner – ensemble, il s’agit d’un jeu coopératif – ce que les autres ont tenté de vous faire comprendre. Ainsi, “force” et “baguette” peut donner “Harry Potter”. La difficulté, c’est que les possibilités, une fois les cartes mélangées, deviennent très importantes et qu’il faut tenter d’être le plus pertinent pour faire en sorte que les concurrents lisent dans votre tête. C’est très amusant et bien plus malin qu’il y paraît !

©D.R.

So clover (Repos Production), 10 ans et +, 3 à 6 joueurs, 15 à 30 min., Prix 20€

Les kids ont leur Unlock !

©D.R.

Voici un concept dont le succès ne se dément pas mais qui restait compliqué pour les petits qui ne savent pas encore lire. Space Cow a donc imaginé une version “kids” de son célèbre Unlock !, dans laquelle il faut résoudre des énigmes (trois dans la boîte) en faisant des associations d’idées et d’actions qui vous font avancer dans la partie. Ici, pas de recours à une application (contrairement aux autres boîtes), mais des symboles. Trois énigmes, donc, contenant chacune deux aventures (pour plus de rejouabilité) : Mystères et boules de plumes, Le château de Mac Unlock et MicMac au parc. Trois univers qui plairont aux plus jeunes.

Unlock kids (Space Cow), 6 ans et +,1 à 4 joueurs, 15 à 30 min. 25€

Bien dans l’actu !

©D.R.

L’éditeur Bioviva mise sur des jeux écoresponsables (par les matériaux) mais qui, en plus, sensibilisent les jeunes au respect de la planète. En plein COP26, voilà qui ne pouvait mieux tomber. Jeu coopératif, c’est ensemble qu’il faudra faire les bons choix, afin de gérer la population de la planète et de tenter de réduire les émissions de CO2. Un jeu tiré de faits réels et d’études scientifiques qui associe coopération, stratégie et ambiance. Tout ça avec des pions en bois et un livre plutôt mince qui permet de tenter l’aventure sans passer des heures à lire les règles…

Climat Tic Tac (Bioviva), 2 à 5 joueurs, 10 ans et +, 15 à 30 min. Prix 30€

Et voici le jouet de l’année !

©D.R.

Élu jouet de l’année dans sa catégorie, Ticket to ride est un jeu de société qui se joue… en solo. Bien qu’on puisse se faire aider par un adulte, il s’adresse aux enfants qui se retrouvent dans la peau d’un chef de gare… de frêt. Pour remporter la partie, il faut faire circuler les wagons dans le bon ordre, afin de remplir votre mission qui correspond aux différentes cartes. Et si vous aimez vous creuser les méninges, d’autres boîtes de jeu de logique, chez le même éditeur, sont arrivées sur le marché. Dans Logiquest Shadow Glyphs, il vous faudra, en empilant des pièces selon un certain ordre, parvenir, par un jeu sur différents plans, à reconstituer une ombre portée. Enfin, dans Logiquest Zip City, le but est de construire, grâce à différentes pièces de puzzle en 3D, un chemin pour que vos billes arrivent au bon endroit le plus vite possible. Chaque boîte propose différents niveaux de difficulté, pour autant de plaisir et de rejouabilité.

Ticket to ride, Shadow Glyphs et Zip City (Mixlore), 1 joueur, 8 ans et plus ; 25 €