Jouez en famille aux rencontres "Jeu t'Aime" ce dimanche 28 novembre

Avec 2.500 visiteurs par an, les Rencontres sont devenues un rendez-vous de fin d’année incontournable qui attire des centaines de familles bruxelloises.

Cette année, l'événement prendra une tournure particulière à l'occasion des 10 ans + 1 (les 10 ans en présentiel n'ayant pu avoir lieu l'an dernier à cause de la crise du coronavirus, ils avaient été remplacés par une édition numérique, les "Rendez-vous Jeu t'Aime").

En effet, à Bruxelles, sur le site de la Gare Maritime de Tour et Taxis (et non plus aux Halles Saint-Géry!), les organisateurs ont décidé de mettre les petits plats dans les grands en accordant tout un week-end à l'événement. Mais comment cela va-t-il se passer concrètement?

Le dimanche 28 novembre (de 10 à 18h) restera le jour incontournable comme de coutume. Pour le plus grand plaisir des enfants et des parents, les ludothèques de la capitale proposeront l’expérience du jeu sous toutes ses formes: jeux de société familiaux mais aussi jeux traditionnels du monde, jeux de langage, jeux symboliques et ceux de la petite enfance, psychomotricité, jeux géants, jeux vidéo, pétanque "à l’aveugle", etc. Cette édition anniversaire sera également enrichie de différentes prestations : atelier cirque, quizz musical et de nombreuses surprises.

A noter cette année également que le village des ludothèques de Bruxelles sera connecté à plusieurs villes wallonnes qui organisent le même événement. A savoir: Tournai, Mouscron, Mons, Chimay, Charleroi, Beauraing, Andenne, Saint-Hubert et Liège..

Outre le dimanche, deux autres événements marquants ont été placés antérieurement.. Le vendredi 26 novembre, de 9h à 17h, un colloque sera organisé et permettra, au travers de tables rondes, aux professionnels du jeu et de l’éducation, aux curieux et aux passionnés, d'interroger la création ludique contemporaine, l’animation ludique, le jeu mobilisé au service des apprentissages, de l’éducation et de l’accompagnement.

Ensuite, le samedi 27 novembre, une exposition inédite "Jeux d'auteurs? Non peut-être!" sera lancée et retracera l’histoire ancienne et contemporaine de la création ludique en Belgique mettant en lumière le rayonnement international de notre scène ludique, notamment à travers les succès et prix internationaux des éditeurs et des auteurs. Cette expo survivra au week-end et se prolongera jusqu'au 23 janvier 2022.