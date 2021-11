Jacky Ickx à l’honneur

La sixième édition du salon des voitures de collection aura lieu à Brussels Expo le week-end prochain. Ce sera l’occasion, pour cet InterClassics Brussels, d’exposer des voitures de course pilotées par Jacky Ickx durant son impressionnante carrière. Dans le même temps, et en collaboration avec l’ancien Premier ministre Guy Verhofstadt (connaisseur et collectionneur d’Elva) et McLaren Brussels, la courte mais fascinante histoire d’Elva est présentée pendant le salon.

Brussels Expo, accueillera donc quelques-uns des bolides qui ont fait la légende de Jacky Ickx, à commencer par la Porsche 911 "935" Paris-Dakar et la Lotus Cortina, chacune marquant une étape importante de sa carrière de celui qui brilla sur tous les terrains : Formule 1, Le Mans, Paris-Dakar et les touring cars, aucune d’entre elle ne manquera à l’appel.

Paris-Dakar

En 1981, Ickx participe pour la première fois au Paris-Dakar avec une Citroën CX, malheureusement sans succès. Les deux années suivantes, il reprend la compétition, mais au volant d’une Mercedes-Benz Classe G. En 1983, il est le premier Belge à remporter ce rallye éprouvant. Ces deux voitures seront visibles au Palais 5. Mais elles risquent d’être éclipsées par la 911 version 4x4 qu’il fit construire spécialement pour le Dakar 1984. S’il ne le remporta pas, finissant 6e, c’est son équipier René Metge qui récolta les lauriers du vainqueur. Le constructeur allemand allait ensuite construire la 959, considérée comme la voiture la plus aboutie ayant jamais participé au Dakar.

Lotus Cortina

Comme beaucoup de touring cars emblématiques, cette berline sportive était à l’origine une voiture familiale élégante anglaise. La Ford Cortina a toutefois prouvé qu’elle était capable de bien plus que cela grâce au constructeur de voitures de sport Lotus. L’amélioration de la suspension, la mise à niveau du moteur et la légèreté des pièces ont permis de créer un bolide de course que l’ordre établi devait prendre en considération. Et pour promouvoir la nouvelle Cortina sportive, l’importateur Ford Belgique décide de mettre le jeune Jacky Ickx au volant. Il fait fureur et à l’âge de 19 ans, participe à sa première course internationale. À Budapest, Ickx est au départ avec une Cortina de Mann Racing. Comme il s’agissait d’une équipe d’usine, Ickx a été autorisé à partager la voiture avec la "racing royalty". Les précédents pilotes à avoir pris place dans la Cortina étaient Jim Clark et Graham Hill. Ensemble, ils ont remporté 4 championnats de F1. Cette Cortina particulière provient d’une collection privée britannique.

Elva, marque britannique

InterClassics mettra également en lumière l’histoire de l’Elva britannique. Inconnue du grand public, la marque a pourtant joué un rôle essentiel dans la naissance de la marque de voitures de sport à succès, McLaren. L’histoire de la marque, brève, mais fascinante, sera présentée durant le salon.