Un scanner pour numériser et capturer des vidéos Un scanner peut encore rendre de multiples services chez soi comme au bureau. Etienne Scholasse Journaliste techno et data



Suite à la numérisation croissante de nos rapports avec l’administration et les sociétés commerciales, nous devons de plus en plus souvent envoyer des documents par Internet. Si ceux-ci ne sont pas déjà numérisés, nous devons les scanner afin de pouvoir les transmettre. Nous pouvons le faire au moyen de notre smartphone et d’une application dédiée. Si...