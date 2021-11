Des chaussettes collector pleines de couleurs contre la mucoviscidose

La Semaine européenne de la Mucoviscidose a commencé aujourd'hui et se poursuit jusqu'au 21 novembre. L'Association Muco lance à nouveau sa campagne mucosocks et une nouvelle collection de chaussettes pour enfants et adultes afin de financer la recherche et faire mieux connaître cette maladie, la plus courante des maladies génétiques graves en Belgique. Différentes personnalités, comme Sandrine Dans et Donovan Haessy, soutiennent les 1.362 Belges touchés par cette maladie. L'intégralité des bénéfices de la campagne #mucosocks sera consacrée à la recherche scientifique contre la mucoviscidose. Car c'est une maladie actuellement toujours incurable. Les chaussettes seront disponibles à partir du 15 novembre via le site web de l'Association Muco,

1 Belge sur 20 est porteur du gène muco et est susceptible de le transmettre à ses enfants. Les symptômes ont un impact important sur la vie quotidienne des patients. Outre des problèmes digestifs graves, la plupart souffrent d’une capacité pulmonaire diminuée à cause d’infections et inflammations pulmonaires récurrentes. Une transplantation pulmonaire s’avère parfois inévitable.

Et si l’espérance de vie des patients nés en 2021 se situe entre 40 et 50 ans, un grand nombre de personnes atteintes de mucoviscidose décèdent encore aujourd’hui autour de l’âge de 30 ans.

Ensemble contre la mucoviscidose : qui achète une paire de mucosocks à 10 euros offre un soutien direct à la recherche en Belgique.Une bonne idée de cadeau... Les chaussettes qui l’année passée avaient toutes été vendues en moins de quelques jours sont depuis devenues ‘collector’. Un grand nombre de personnalités belges appellent désormais leurs followers à soutenir l’Association Muco. Les #mucosocks unisexes sont disponibles en taille adulte et enfant.

La collection #mucosocks est disponible sur www.mucomove.be dans 6 tailles différentes.