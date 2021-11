Un téléphone basique qui ne l’est pas

Une fois n’est pas coutume, cette rubrique va parler d’un téléphone dit basique, mais qui ne l’est pas, comme vous pourrez le lire. Il renferme presque autant de fonctionnalités qu’un smartphone d’aujourd’hui.

Un GSM basique est un appareil dont la vocation se limite à recevoir et émettre des appels ou des SMS. Dans le cas du Crosscall Core-S4, on est loin du compte. Ce produit se connecte au réseau 4G pour passer des appels ou via le réseau Wi-Fi si votre opérateur prend en charge les technologies VoLTE et VoWIFI pour offrir des appels de meilleure qualité. En effet, lorsque vous appelez, certains smartphones les dévient sur le réseau 2G ou 3G et non en 4G, même si votre appareil prend en charge ce dernier.

Le Core-S4 se connecte aussi au réseau data ou Wi-Fi. Il permet de surfer sur Internet ou d’installer des applications qu’elles soient bureautiques, de loisirs ou de communication. Cependant l’écran est réduit et il n’est pas tactile. Il fait un peu plus de 6 cm de diagonale.

On navigue dans le téléphone au moyen du clavier, des touches de sélection et du pavé directionnel comme pour les premiers téléphones. Chaque lettre est saisie en appuyant plusieurs fois sur la touche pour sélectionner celle désirée.

Par contre, il n’y a pas d’écriture prédictive. Des mots ne sont pas proposés en fonction des différentes touches enfoncées. C’est assez déroutant dans un premier temps pour les usagers de smartphones actuels, mais pour ceux qui utilisent toujours un téléphone basique cela ne présentera aucune difficulté.

Des applications telles que Whatsapp, Youtube, Facebook, Google Maps sont pré-installées dans le téléphone. Le logiciel qui le fait fonctionner se nomme KaiOS. Il s’agit d’un système d’exploitation léger destiné aux téléphones basiques pour autoriser l’accès à Internet à moindre coût. Il existe aussi un magasin virtuel comportant un grand nombre d’applications de tous types à installer.

Le Crosscall Core-S4 permet aussi la connexion à son compte de messagerie Google. Un appui long sur la touche centrale interroge l’assistant vocal de la firme américaine ou vous permet de dicter du texte dans les champs à remplir.

Ici l’écran de l’appareil est protégé par un verre de protection Gorilla Glass 3. Le téléphone résiste à la poussière et à une immersion de 30 minutes sous 2 mètres d’eau, même salée ou chlorée.

Réparable

La mémoire de stockage interne est de 4 Go, mais extensible via une carte mémoire externe. Le produit permet aussi d’utiliser deux cartes SIM différentes.

Assez étonnamment le connecteur USB n’est pas de la dernière génération (type C), mais bien de type USB 2. Il n’est pas certain que vous trouverez le cordon adéquat chez vos collègues ou amis si vous tombez en panne de batterie.

Ce téléphone répond aux aspirations des personnes qui ne veulent pas ou n’ont pas besoin d’un smartphone actuel, même si ce produit reprend un style basique, il comporte de nombreuses fonctionnalités que l’on retrouve sur un smartphone. Dommage que le capteur photo n’ait qu’une définition de 2 mégapixels. C’est assurément le gros point noir dans la fiche technique du téléphone.

Crosscall est une société française qui commercialise des tablettes, smartphones, téléphones renforcés qui résistent aux chocs et à l’eau. Ils sont destinés aux entreprises, forces de l’ordre, armée, sportifs extrêmes, mais pas uniquement. Si vous désirez que votre appareil résiste à la première chute, c’est une bonne solution.

Le prix du Crosscall Core-S4 est de 119,99 €. La garantie constructeur est de 3 ans. La firme garantit la disponibilité des pièces de rechange pendant 10 ans. Certaines pièces comme la batterie et l'écran ne sont pas collées et le capteur photo s'enlève facilement.