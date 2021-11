Accueil Lifestyle Magazine Finie la télévision "traditionnelle"? Pas si vite… Ce dimanche, c’est la journée mondiale de la télévision. Alors que les plateformes de streaming semblent avoir le vent en poupe, la télé "à l’ancienne" résiste. Comment va évoluer notre consommation télévisuelle ? On a interrogé trois des principaux concernés. ©Shutterstock Jacques Besnard

Jusqu'à quand la télévision "traditionnelle" continuera-t-elle de "régner" dans nos foyers ? Cette question, Jean-Paul Philippot , administrateur général de la RTBF y a évidemment beaucoup pensé. "Ça fait plus de dix ans" , explique-t-il depuis un bureau de Reyers où il est en poste depuis 2002. Un déjeuner l'a beaucoup marqué. Un repas pris à trois avec Tony Mary ancien administrateur délégué de la VRT et Mark Thompson, ex-directeur de la BBC, devenu par la suite président-directeur général du New York Times...