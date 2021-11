Accueil Lifestyle Magazine Édimbourg, Manchester, Prague... Ces 12 marchés de Noël magiques à ne pas rater en Europe Le marché de Noël d’Édimbourg ouvre ce samedi. Il est le numéro 1 de cette liste. ©BELGAIMAGE Elodie Weymeels Journaliste lifestyle, mieux-être, société, food





Noël n’est pas Noël tant que vous n’avez pas visité un marché de Noël, et cette année s’annonce plus importante que jamais après de nombreuses annulations en 2020. Pour l’instant, hormis celui de Munich annulé pour cause de flambée de l’épidémie en Bavière du Sud, tous les événements sont bien prévus. Et l’on...