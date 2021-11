Les couples qui boivent des verres ensemble dureraient plus longtemps, selon une étude

Un verre de vin rouge ou de vin blanc voire une bouteille de rhum: qu'importe, tant que c'est bu à deux. Une étude parue dans le Journals of Gerontology: Psychology Sciences démontre que les couples qui font le choix de boire ensemble sont plus heureux et durent plus longtemps, à l'inverse de ceux qui décident de boire chacun de leur côté.

Pour se faire, les chercheurs ont interrogé et suivi près de 3.000 couples, de plus de cinquante ans et mariés depuis au moins 33 ans.

La professeure Kira Birditt, de l'université du Michigan, indique: "Nous ne suggérons pas aux gens de boire plus ou de changer leur façon de boire. Nous ne savons pas vraiment pourquoi un tel phénomène se produit, mais il se pourrait bien que les couples qui pratiquent davantage d'activités de loisirs ensemble aient une meilleure qualité de vie conjugale. L'étude ne s'affaire pas tant à savoir combien [de verres] ils boivent, mais plutôt de savoir s'ils boivent ou non", indique-t-elle. "Les couples où une seule personne boit sont beaucoup plus sujets aux problèmes conjugaux"

L'étude, toutefois, ne s'intéresse pas aux personnes ayant des problèmes avec leur consommation d'alcool. "Les buveurs à problème sont une autre paire de manches. Ils entretiennent des relations perturbatrices avec les autres individus, notamment leur partenaire", précise Kira Birditt qui n'exclut pas de se pencher sur ce phénomène à l'avenir.