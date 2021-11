Test de produits : un chargeur et une enceinte performante

Le smartphone de la rentrée : avec le Samsung Galaxy Z Flip 3, les écrans pliables, plus abordables, valent officiellement le coup

Vendu 500 € de moins que son prédécesseur, face auquel il est nettement plus abouti en termes de design et de fonctionnalité, le Galaxy Z Flip 3 rend, enfin, la génération des smartphones pliables sexy et (plus) accessible. Test.