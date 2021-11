Fêtes de fin d'année: des jeux à offrir, des expériences à vivre

Alors que les fêtes de fin d’année approchent à grands pas, se pose l’inévitable question : que vais-je offrir ? Si les derniers mois nous ont bien appris une chose, c’est que les moments en famille sont précieux et essentiels. Créateurs de liens et d’expériences partagées, les jeux de société promettent fous rires mémorables et souvenirs communs. Le temps d’une après-midi ou d’une soirée, dans la cuisine ou au coin du feu, ils sont tout cela et bien plus encore pour autant qu’on se prenne au jeu ou qu’on se laisse surprendre. Découvrez ici notre sélection de jeux de société soigneusement testés pour vous.

Foto Fish

Attrapez votre appareil photo et partez explorer les fonds marins. À chaque tour, on lance deux dés qui indiqueront les poissons de couleur à photographier lors de la manche. Un bleu et un rouge ? C’est parti ! Le premier joueur qui les trouve en glissant son cadre petit appareil photo sur le plateau dit "clic" pour immortaliser l’instant.

Comme un poisson dans l’eau ? Prenez le grand appareil photo ou retournez votre plateau : plus il y a de poissons, plus il est difficile d’isoler les spécimens convoités. Cette adaptabilité parfaite permet aux petits et grands de jouer à ce jeu de rapidité et d’observation pas si évident.

De 2 à 4 joueurs, 15 minutes, dès 4 ans, environ 25 €

©D.R.

Skyjo

Skyjo s’inscrit dans la lignée des jeux classiques, simples et rassurants. Devant nous sont posées, en une grille de 4 sur 3, 12 cartes dont seulement 2 sont révélées. Le but est d’obtenir en fin de partie le plus petit score une fois toutes les cartes additionnées. À son tour, on en remplace une de notre grille par une qu’on récupère dans la pioche ou la défausse. Dès qu’une colonne de trois cartes identiques est révélée, on peut s’en débarrasser. À peine plus complexe que cela, les parties s’enchaînent, révélant toute la subtilité de Skyjo à mesure qu’on y joue.

De 2 à 8 joueurs, 30 minutes, dès 8 ans, édité par Magilano, environ 16 €

©D.R.

Micro macro crime city

En guise de jeu, un immense plan représentant une ville fourmillant de détails, de scènes de vie et où le crime se cache à chaque coin de rue. Grâce à des cartes qui vous demanderont de repérer un personnage en particulier et vous donneront des indices, résolvez ensemble les 16 enquêtes. À la manière d’un Où est Charlie ?, on se perd dans le plaisir universel de retrouver des éléments graphiques dans une image foisonnante afin de débusquer le coupable, comprendre son mobile et retracer l’enchaînement des événements. Addictif !

De 1 à 4 joueurs, 15 minutes, dès 10 ans, environ 26 €

Jouets à gogo

Créer son propre magasin de jouets ? Beaucoup en rêvent. Agencez au mieux vos rayons grâce à des tuiles illustrées de peluches, poupées, véhicules ou accessoires de sport. À chaque tour, on en récupère une qu’on place autour de sa caisse enregistreuse afin de créer un carré de 4 x 4. Et plus on rassemble de jouets identiques, plus on marque de points de victoire. Avec ce jeu de pose de tuiles, de collection et de majorité, découvrez une mécanique stratégique qui révèle sa profondeur au fur et à mesure des parties. Un joujou parfait pour tous les petits souliers.

De 2 à 4 joueurs, 20 minutes, dès 6 ans, environ 18 €

©D.R.

Time’s up! Harry Potter

Le classique par excellence des jeux d’ambiance se réinvente cette année en proposant une version Harry Potter qui ravira sorciers en herbe et experts en baguette magique. Grâce à un astucieux système de classification de cartes, adaptons le niveau du jeu en fonction de nos connaissances. En passant de chouette et boule de cristal par Détraqueur, Bertie crochue ou Choixpeau magique, ajoutons un soupçon de Bézoard et une pincée d’Acromentule afin de pimenter nos parties. Entre mimes et devinettes, on se prend au jeu et même si le Riddikulus ne tue pas… restez prudents!

De 4 à 12 joueurs, 30 minutes, dès 8 ans ; environ 24 €

©D.R.





Kingdomino origins

Remontez le temps avec ce nouvel opus qui vous propose trois modes de jeu à la difficulté évolutive. Grâce aux volcans, apportez le feu dans des contrées lointaines afin de développer votre tribu, obtenez la majorité dans chaque type de ressources présentes sur les tuiles afin d’emporter de précieux totems ou recrutez des Cro-Magnon aux pouvoirs variés. Ceux-ci vous octroieront des objectifs personnels qui orienteront votre jeu et bouleverseront la partie. Tout en conservant la richesse et la pureté originelle de sa mécanique, Kingdomino se renouvelle ici et nous fait vibrer.

De 2 à 4 joueurs, 25 minutes, dès 8 ans, environ 27 €

©D.R.

Team story

Créez une histoire commune où chaque conteur participe à tour de rôle afin de raconter un morceau de l’aventure. On s’aide pour cela de l’une des cartes illustrées qu’on possède en main : une île, un oiseau ou une tasse. En fin de partie, l’auditeur, dont le rôle est d’écouter le récit, récupère toutes les cartes et, faisant appel à ses souvenirs, tente de les replacer dans l’ordre.

Au-delà des points, Team Story stimule la créativité et la mémoire, mais permet surtout de tisser de tendres liens entre parent et enfant qu’on aimera se reraconter avant d’aller dormir, comme une jolie histoire.

De 2 à 7 joueurs, 20 minutes, dès 5 ans,, environ 16 €

©D.R.

La maison des souris

Des souris ont chapardé vos affaires pour les planquer dans leur maison, véritable maquette percée de fenêtres à travers lesquelles il faut regarder afin de repérer les objets subtilisés. Et pour cela, vous ne disposez que de 30 secondes avant que votre lampe ne s’éteigne.

Guidés ensuite par un ingénieux système de questions, vous exercez votre mémoire : les briques étaient-elles dans la cuisine ? Quels étaient les objets présents dans la chambre ? Le pion et la bague étaient-ils dans la même pièce ? Jeu subtil et malin, la Maison des souris charmera petits et grands par son thème attachant et sa mécanique originale.

De 2 à 6 joueurs, 20 minutes, dès 5 ans, environ 30 €