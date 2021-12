La technique de la feuille blanche, l'astuce TikTok du moment pour mieux réviser avant les examens

Depuis qu'elle a été postée, il y a quatre jours, la vidéo expliquant la technique de la feuille blanche n'en finit plus d'engranger les vues sur TikTok. Il faut dire que les étudiants vont bientôt entamer la période du blocus et recherchent donc toutes les techniques qui pourraient les aider à réviser.

Même si elle a beaucoup de succès sur le réseau social, la technique de la feuille blanche n'est en réalité pas nouvelle. Elle a été créée par le physicien américain Richard Feynman, lauréat du prix Nobel en 1965. Plusieurs établissements d'aide à la réussite recommandent également cette astuce depuis des années.

Alors, en quoi consiste la technique de la feuille blanche?

Concrètement, lorsqu'il révise, l'étudiant répète généralement ce qu'il vient d'apprendre dans sa tête. Lorsqu'il a un trou, il jette un coup d'oeil à son cours et poursuit sa récitation. Sauf que répéter une leçon avec son support de cours à proximité n'est pas conseillé. Il est en effet plus approprié de le faire devant une feuille blanche. De cette façon, l'étudiant se rendra compte des passages où il cale vraiment étant donné qu'il n'aura plus son cours pour lui venir en aide. Utiliser une feuille vierge permet donc de mieux réaliser les lacunes qu'il reste à combler.

De même, plutôt que de réciter son cours à voix haute, il est conseillé de délimiter une partie bien précise du cours et de noter tout ce dont on se rappelle en rapport avec ce chapitre sur cette fameuse feuille blanche. Là encore, l'étudiant pourra se rendre compte qu'il ne maîtrise pas encore certains concepts, et qu'il doit apprendre à les expliquer de façon plus compréhensible. Faire cet exercice une ou deux fois par chapitre permettra de faire de beaux progrès et, surtout, de se préparer efficacement à l'examen puisqu'il "suffira" de refaire pareil devant sa feuille d'évaluation.