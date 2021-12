Deux châteaux wallons transformés en palais de Noël

Après une édition 2019 réussie dans six châteaux flamands et une édition 2020 annulée à cause du Covid, je voulais amener La Magie de Noël aussi en Wallonie", déclare Simon de Merode, fondateur d'Historalia (qui organise depuis plusieurs années des spectacles historiques en plein air ou dans des châteaux) et issu d'une famille qui appartient à la plus ancienne noblesse de notre pays. "C'est pourquoi, grâce à 60 bénévoles de la région, on a animé ce château de Corroy mais aussi celui de Soignies et huit autres en Flandre. Au lieu de les décorer juste pour la famille, on s'est dit qu'on allait faire profiter de cette magie de Noël au plus grand nombre."

Le principe du concept du célèbre prince entrepreneur ? "Le père Noël a fait de ce château son palais d'hiver et vous allez comprendre ce qui se passe avec les lutins qui s'y trouvent."

Et en effet, avec ce show audiovisuel enchanteur, bienvenue dans un parcours ludique pour petits et grands. Après avoir été accueilli par le châtelain et avant de déguster un bon vin chaud avec le Père Noël (si, si !), les spectateurs - accompagnés par un acteur - passent de pièce en pièce du château qui s’anime avec pour but de résoudre une énigme : la disparition des Twinkelings. Un orchestre qui chante habituellement pour la mère Noël mais quelqu’un leur a jeté un sort. Et le but de cette intrigue réalisée avec humour est de retrouver le coupable dans les recoins du château, en famille.

Entre une pièce remplie de bonbons, d’autres de sapins de Noël ou de cadeaux à perte de vue, bienvenue dans le monde mystérieux du Père Noël et de ses lutins au cœur de nos châteaux.

Une occasion unique d’admirer un joli patrimoine de l’intérieur.

Et le moins qu’on puisse écrire est que quand le château prend vie, l’esprit de Noël est vraiment présent dans ces immenses pièces décorées pour l’occasion. Bref, une promenade théâtrale d’une heure, avec masque et distanciation sociale (et une bulle de maximum 10 personnes) pour un conte de Noël en mode réel.

La Magie de Noel, du 4 au 26 décembre (15,95 euros par personne, gratuit pour les enfants de moins de 5 ans). Billetterie sur www.magiedenoel.be