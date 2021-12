ZAFI, un gravel en bois, 100 % belge et innovant

Cette semaine, c’est une petite entorse aux habitudes que nous vous proposons. Ce n’est pas un test de vélo, mais la présentation d’un projet que nous trouvons intéressant et innovant. Il y a quelques semaines, nous avons reçu un mail expliquant qu’une marque de vélo était en train de naître dans le Brabant wallon et la particularité, c’est que ce sont des vélos en bois. Vous avez bien lu, et, en plus, c’est du bois de la forêt de Soignes.

Zafi cycles est née dans la tête d'un passionné de vélo. Simon Malvaux, 25 ans, bio-ingénieur de son état, a parcouru l'Amérique du Sud à vélo (bien sûr) et, suite à ce voyage, il s'est donné comme challenge de fabriquer sa bicyclette. Un an de recherches, de questions auprès de spécialistes du bois, comme notamment la marque de ski belge Gérondal, et le projet est devenu réalité. Le vélo proposé est un gravel, en frênes ou en noyer. Son look est superbe et l'on voit directement que c'est un vélo pour les passionnés de la petite reine. "Le nom de la marque vient d'un peuple de Madagascar qui s'appelle les Zafimaniry" explique Simon. "C'est un peuple qui a le savoir-faire du travail du bois" (les Zafimaniry sont inscrits depuis 2008 sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. NdlR). "Pour la partie technique, ce vélo est réalisé en lamellé-collé, il faut environ trois semaines pour fabriquer un vélo, puis, on vient mettre les équipements, fourche, pédalier, freins, etc." continue l'intarissable passionné. "Ce mode de construction permet d'avoir un cadre qui répond aux exigences de gravel et aussi à celles de l'utilisation dans le temps. Certains pensent que le bois peut bouger. Dans notre manière de fabriquer le cadre, le temps et l'humidité n'ont pas d'influence sur le vélo. Le bois a toujours été présent dans le sport, le frêne particulièrement, les raquettes de tennis, les skis, sans oublier les bateaux ou encore les sticks de hockey et il existe depuis longtemps des vélos en bois. Le bois a cette propriété d'absorber les vibrations" développe Simon. Quand on compare notre vélo à un cadre carbone, c'est beaucoup moins rude, cela apporte une souplesse très agréable à l'utilisation."

Pour faire avancer le schmilblick, l'équipe de Zafi cycles s'est très rapidement étoffée avec l'arrivée de Johan pour la partie fournisseurs et finances et Loïc pour la partie vente et communication. Ce trio a décidé de lancer un crowdfunding pour mettre en production leur vélo. "C'est aussi une manière de voir s'il y a un réel intérêt pour les cyclistes", reprend Simon. Et l'intérêt est là. Lancé le 18 novembre, le crowdfunding est déjà à plus de 91 % (le 1er décembre) de ses objectifs. Déjà dix vélos en précommande et l'équipe de Zafi Cycles est comblée. "Quand on voit les réactions, c'est très positif", explique Simon. "Le vélo en bois a cette particularité d'attirer l'œil ; les passionnés de gravel voient en lui une très belle alternative aux grandes marques existantes. C'est aussi, d'une certaine manière, un acte écologique et c'est du belge", sourit Simon. Le gravel de chez Zafi Cycles est un vélo haut de gamme, qui a su s'équiper des marques prestigieuses comme Campagnolo ou Ritchey. Un gage de plus dans le sérieux et cette volonté de faire un produit de qualité. Certes, le prix de ce vélo varie entre 4500 et 5900 euros, mais avoir un bel objet efficace et original a un coût. Avec ce gravel, vous sortirez des sentiers battus, les sensations seront d'autant plus agréables que vous serez en totale symbiose avec les forêts dans lesquelles vous allez évoluer. Un beau moment en prévision. Et pour faire l'acquisition de ce vélo en bois belge, il ne vous reste plus qu'à participer au crowdfunding de Zafi. Aider cette jeune start-up de vélo en bois, n'est pas juste un acte citoyen pour préserver l'environnement. Rouler avec un cadre bois est, d'une certaine manière, un retour aux origines avec ce côté high-tech de par les innovations que Simon, Johan et Loic ont commencées. Un beau projet à soutenir, pour apporter une pierre à l'édifice d'une mobilité sportive de qualité et écoresponsable.

Toutes les infos : zaficycles.be

pour le crowdfunding : https://fr.ulule.com/