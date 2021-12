Accueil Lifestyle Magazine L’approche douce du speed-bike avec Koga Avec le Koga B20, on entre dans le monde du speedpedelec en douceur. On est dans l’esprit de “qui veut aller loin, ménage sa monture.” Un vélo sage. ©koga Eric Guidicelli

On continue d’en voir de plus en plus, le matin sur le chemin du travail. Des vélos de partout, et c’est vraiment une bonne nouvelle. Dans ces déplacements à deux roues, se glissent aussi de plus en plus de speed-bike. On vous en parle souvent, cela est un vrai...