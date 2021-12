Pour un wifi plein pot

Avant que le signal n’arrive au modem installé dans votre maison, cette responsabilité incombe à votre fournisseur d’accès. Mais dès la porte franchie c’est votre installation qui prend le relais. Rien ne vous oblige à utiliser le réseau Wifi disponible sur votre modem, surtout si la réception du signal n’est pas optimale dans toutes les pièces. De plus, les technologies embarquées dans les appareils des fournisseurs ne sont pas toujours les plus récentes.

Une première solution est de répéter le signal transmis avec de petits boîtiers à insérer dans des prises - des répétiteurs. Mais le signal perd de son intensité à chaque fois qu’il traverse un obstacle, comme un mur ou un meuble.

Une autre solution est d’apporter le maximum du signal à différents endroits de la maison pour une meilleure répartition. Pour ce faire, vous pouvez poser des câbles dans le bâtiment. Une opération facile à prévoir dans une construction neuve, mais plus difficile à mettre en œuvre dans un ancien immeuble. Un remède pratique et rapide est d’utiliser les câbles électriques qui parcourent le bien. Ils vont transporter le signal Internet vers un ou plusieurs modules installés à des endroits stratégiques pour optimiser la réception du signal Wifi. Il s’agit de la technologie CPL (courant porteur de ligne) que la firme Devolo maîtrise depuis de nombreuses années. Elle n’hésite pas à mettre à jour ses produits avec les dernières techniques existantes sur le marché. C’est ainsi que les derniers composants intègrent la norme de Wifi 6 (802.11ax). Celle-ci est de plus en plus présente dans les ordinateurs et les smartphones commercialisés aujourd’hui.

Les avantages du Wifi 6

Les améliorations ont porté à la fois sur la bande de fréquence de 5 GHz et celle de 2,4 GHz. Cette dernière traverse les murs plus efficacement et les interférences sont moins importantes. Elle est utilisée par un grand nombre d’objets connectés. Grâce au Wifi 6, la vitesse de transfert est plus élevée, car plus de données sont encodées simultanément grâce à des processeurs plus puissants. Devolo annonce 50 % de gain par rapport à ses produits antérieurs. La connexion est aussi supérieure si vous êtes dans une zone avec plusieurs appareils.

La consommation électrique est aussi mieux maîtrisée grâce au système de "temps d’éveil de la cible" (Target Wake Time). Le module communique avec l’appareil pour lui indiquer quand allumer son antenne Wifi afin de recevoir les données. L’autonomie des batteries des smartphones et des objets connectés est prolongée.

D’autres technologies sont aussi présentes, comme le Mu-Mimo bidirectionnel. Celle-ci permet que différents appareils répondent et émettent en même temps avec le module d’émission grâce à plusieurs antennes. La technique du BBS (Basic Service Set), quant à elle, permet de mieux gérer les communications sur un même canal. D’autres systèmes ont aussi été améliorés pour créer un maillage entre les points Wifi pour assurer une connexion performante.

Les unités ne comportent pas seulement une antenne Wifi mais deux ports de connexion câblée, une solution intéressante si vous voulez diminuer votre exposition aux ondes électromagnétiques. Devolo propose d’ailleurs dans son application un planificateur pour désactiver le Wifi durant la nuit par exemple.

L’installation du système est toujours aussi facile. Il suffit d’insérer le(s) adaptateur(s) Wifi dans une prise et de raccorder ensuite le boîtier de liaison au modem pour envoyer le signal Internet dans l’installation électrique. Il est tout aussi simple de transférer aux nouveaux modules les données de connexion de votre réseau Wifi, dans le cas où vous utilisez celui de votre modem. En outre, le paramétrage est réalisé via une application pour smartphone, un logiciel à télécharger ou une page web.

Si vous ne disposez pas d’appareils prenant en charge le Wifi 6, cela ne pose aucun problème. Les appareils pourront se brancher aux modules Devolo mais sans profiter des dernières avancées. À noter que les anciens modules restent compatibles avec les produits les plus récents de l’entreprise.

Il faut bien comprendre que ce type d’appareil peut accroître la qualité de la connexion dans votre habitation, mais ils n’augmenteront jamais la vitesse que votre fournisseur Internet délivre à l’entrée du modem.

Le Starter Kit avec deux adaptateurs est disponible au prix de 239,90 €. Pour les espaces plus grands, le Multiroom Kit (3 adaptateurs) est disponible pour 399,90 € et le module supplémentaire est au prix de 179,90 €.