Envie de (re)découvrir Mons? Ce pack culturel est fait pour vous

Pour les fêtes, visitMons et les opérateurs culturels montois Mars - Mons Arts de la Scène, le Pôle Muséal de Mons et le Plaza Arthouse ont décidé de proposer une nouvelle édition du pack culturel montois avec encore plus de surprises et de cadeaux au prix exceptionnel de 30 euros.

Les occasions d’utiliser intelligemment ce cadeau ne manquent pas. Petit tour d’horizon.

On commencera par les nombreuses visites guidées organisées toute l’année qui sont souvent l’occasion de pénétrer dans des endroits inaccessibles en tant normal ou d’attirer le regard sur des éléments tellement familiers qu’on n’y attache plus d’attention. Ces visites ont lieu les samedis. Ainsi, le 15 janvier, c’est à une visite nocturne du cœur historique de la ville à laquelle vous êtes conviés. La suivante vous emmène sur les fortifications. Le 5 février, c’est une plongée à certaines dates clefs de l’histoire de la collégiale Sainte-Waudru qui vous sera contée. Les vieilles enseignes de Mons vous seront dévoilées le 12 février. Bien d’autres thématiques proposées par VisitMons vous permettront de mieux appréhender la cité du Doudou.

Le pack culturel vous ouvre aussi les portes des nombreux musées que comptent le chef-lieu du Hainaut, comme l'Artothèque (www.artotheque.mons.be), le BAM (www.bam.mons.be) dont l'offre en expositions de qualité sera particulièrement riche en 2022 ("Fernando Botero. Au-delà des formes" (jusqu'au 30 janvier) ; "Anto Carte. De terre et de ciel" (du 19 mars au 28 août) et "Joan Miro. L'essence des choses passées et présentes" (du 8 octobre au 5 février 2023), le beffroi (www.beffroi.mons.be), le Mons Memorial Museum (www.monsmemorialmuseum.mons.be) avec une exposition à venir intitulée "Mémoires coloniales" (durant un an à partir du 14 mai 2022), le musée du Doudou (www.museedudoudou.mons.be), SILEX'S (d'avril à novembre, en surface - pour les descentes dans les minières : réservation obligatoire au 065/40.53.48, www.silexs.mons.be), la Maison Van Gogh à Cuesmes (www.maisonvangogh.mons.be) et la Salle Saint-Georges (www.sallesaintgeorges.mons.be) qui propose une exposition sur les "30 ans de chantier au Beffroi".

Avec des salles comme Arsonic, le Manège, la Maison Folie, le Théâtre Royal et l’auditorium Abel Dubois, l’offre en spectacles est variée dans la cité du Doudou, aussi bien à destination du jeune public que des amateurs de théâtre, de danse, de concert ou de cirque.

Les cinéphiles ne seront pas oubliés puisque ce bon cadeau donne droit à une entrée pour une séance au choix au cinéma Plaza, réputé pour sa programmation de cinéma d'auteur en version originale pour petits et grands (programmation sur les réseaux sociaux ou via www.plaza-art.be).

Enfin, la boutique visitMons et Sarah Billi, créatrice de bougies naturelles "Koko Candle" s'associent et vous proposent pour les fêtes une bougie artisanale et exclusive à l'effigie du Singe du Grand Garde. Cette marque locale se veut responsable et fait appel à des produits naturels fournis par des sociétés européennes (www.kokocandle.com).