Essai auto Volkswagen Multivan: fini la camionnette! Véritable institution au sein de la gamme Volkswagen, le Multivan avait toujours été une variante luxueuse de l'utilitaire Transporter. Il devient aujourd'hui une gamme à part entière et s'approche ainsi plus que jamais de la voiture particulière, notamment avec son inédite motorisation hybride. Nicolas Morlet

Le nouveau Multivan arbore un style adouci par rapport aux précédents modèles. Les angles sont moins marqués, le profil se veut moins massif, et désormais, les feux arrière en deux parties débordent sur le hayon. Le tout parvient à faire oublier l’imposant gabarit du Multivan qui grandit de sept centimètres, à 4,97 m désormais. Et une version allongée de 20 cm est toujours proposée. La hauteur a en revanche été réduite de 6 cm pour culminer à 1,90 m et ainsi lui permettre d’accéder...