"Baby shark" devient la première vidéo à dépasser le cap des 10 milliards de vues sur Youtube

Oubliez les "Gangnam Style", "See you again" ou "Despacito"... La vidéo qui amasse désormais le plus grand nombre de vues sur Youtube est la chanson pour enfants "Baby Shark". Avec 10 003 998 894 vues au moment d'écrire ces lignes, elle devient même la première vidéo Youtube à dépasser le cap des 10 milliards de vues ce jeudi.

La vidéo sud-coréenne, qui a été publiée pour la première fois en juin 2016 dans le cadre de la série de chansons pour enfants de Pinkfong, est devenue un phénomène mondial grâce à son air entraînant et entêtant, "Baby shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo".

La vidéo est à découvrir ci-dessous mais, nous vous aurons prévenus, vous risquez de la garder en tête !