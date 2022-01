Un casque à porter autour du cou

Journaliste techno et data

Sony commercialise des écouteurs à la fois originaux, performants et confortables.

Voici un appareil singulier. Il s’agit d’un casque audio qui ne se place pas dans ou sur les oreilles, mais se pose sur les clavicules. Son poids n’est que de 318 g. Il ressemble à un gros collier. Il intègre des haut-parleurs qui diffusent les sons. Ce casque peut être intéressant pour les personnes qui ne supportent pas d’avoir les oreilles enfermées par les coussinets des écouteurs pendant de longues heures lors d’une conférence ou d’une réunion. C’est beaucoup plus confortable. C’est vraiment le point fort de cet appareil. Cela permet aussi d’écouter de la musique sans utiliser d’enceintes et dès lors de ne pas devoir monter le volume.

Évidemment, les personnes qui sont proches de vous entendront également ce que vous écoutez, mais pas celles qui sont plus éloignées. De plus, comme vos oreilles ne sont pas coupées de votre environnement, vous pourrez encore entendre quelqu’un vous adresser la parole, le téléphone sonner ou la sonnette retentir.

Le produit intègre deux écouteurs et un micro. Vous pouvez donc l’utiliser pour téléphoner ou dicter un document. Il se connecte à un ordinateur, une tablette ou un smartphone via une connexion Bluetooth. L’application Headphone Connect de la marque permet d’accéder aux différents réglages. Une autre application 360 Spatial Sound Personalizer personnalise votre écoute en analysant une photo de votre oreille.

Pour la télévision

C’est connecté à un téléviseur que le casque trouve tout son intérêt. Comme il est compatible avec la technologie Dolby Atmos, vous profitez de toutes les qualités de ce rendu sonore.

Les écouteurs prennent aussi en charge le son spatial 360° qui tend à se développer. Il permet de positionner chaque son de la scène par rapport au spectateur et de lui appliquer un mouvement. C’est assez impressionnant comme effet. On a vraiment l’illusion d’être au centre de l’action. C’est comparable au Dolby 5.1 mais en mieux.

Des applications de musique en ligne comme Tidal ou Deezer proposent des morceaux en format 360. Le système Dolby Atmos est déjà présent dans de nombreux produits.

Pour profiter d’une grande qualité sonore, le casque est fourni avec un émetteur sans fil à raccorder à un port USB pour l’alimenter et un câble optique pour recevoir le son. Sa fonction est de réduire le décalage audio entre le son et l’image. Un seul adaptateur permet de relier plusieurs appareils SRS-NS7. La connexion peut également se faire directement entre le casque et le téléviseur s’il intègre un module Bluetooth. Le casque est compatible avec toutes les marques de téléviseur. Le son 360° est accessible sur les nouveaux téléviseurs Sony Bravia depuis janvier.

L'autonomie du Sony SRS-NS7 est de 12 heures. Il se recharge au moyen d'un chargeur pour smartphone non fourni. Son prix est de 300 €.