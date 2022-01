Une mère anglaise nomme son fils Lucifer

Âgée de 27 ans, Josie Barnes a donné un prénom peu commun à sa progéniture, Lucifer. Elle explique que son choix n'a aucun rapport avec l'histoire religieuse. Elle aimait simplement ce prénom.

Au contraire du diable, la maman du petit Lucifer a appelé son fils de cette manière car c'est un enfant "miracle". Josie assure avoir perdu dix enfants avant la naissance de son petit Lucifer, relate le média Indy100.

Maman de deux enfants, Josie Barnes raconte comment elle a trouvé le nom de son dernier bébé. Elle raconte qu'elle a repéré Lucifer dans un livre de noms pour nouveau-né et que sa consonance lui a plu. Elle a même hésité avec un autre prénom original, Narnia.

Depuis l'annonce du prénom de son fils, Josie explique qu'elle a reçu de nombreuses réactions et même des commentaires affligeants. Elle qui vit avec son compagnon et deux jeunes enfants assure qu'elle n'a pas appelé son fils comme le diable. ''Le Diable n'est pas la signification du nom de mon fils''. Au contraire, l'annonce de sa naissance etait une nouvelle inattendue à cause du passé médical de Josie.

Josie s'était même inscrite sur un registre pour être stérilisée, en raison de problèmes de fertilité qui ont affecté sa capacité à avoir des enfants. "J'ai eu Lucifer six ans après la naissance de ma première fille, car pendant cette période, j'ai perdu dix enfants", confesse Josie qui ne pensait pas avoir un deuxième enfant.

Malgré ce que représente le prénom Lucifer, Josie a quand même décidé de le garder. ''Quand j'ai choisi son prénom, je savais que les gens ne l'aimeraient pas mais ça ne dépend pas d'eux.''

Cependant, Lucifer ne serait pas si peu commun ces derniers temps. Il serait même devenu tendances dans certains endroits grâce à la série du nom éponyme,Lucifer.Depuis sa diffusion sur Netflix, des "noms de démons" connaissent un grand succès. C'est ce qu'a expliqué Pamela Redmond la co-créatrice de Nameberry. Il s'agit d'une base de données de noms de bébés et également un guide pour les futurs parents, lors d'une interview accordée au Post.