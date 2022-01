Une imprimante tout-en-un professionnelle et familiale

Une imprimante, c’est toujours nécessaire. À un moment ou à un autre, nous devons imprimer un document pour le bureau, pour l’école, pour l’administration.

On ne doit plus présenter la firme HP qui commercialise notamment des imprimantes. Ce type de produit a évolué avec l’arrivée d’Internet.

J’ai testé l’imprimante de bureau OfficeJet Pro 9010e à jet d’encre. Il s’agit d’un appareil destiné aux petites entreprises ou aux familles dont le besoin d’impression peut encore s’avérer important, par exemple, si des enfants scolarisés sont présents au domicile.

Ce produit offre toutes les possibilités que l’on peut attendre d’une imprimante multifonction tout-en-un. Elle copie, numérise et imprime que ce soit depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone. L’installation est très facile. L’application HP Smart, téléchargeable depuis le magasin de Microsoft, pilote l’imprimante. Elle se connecte avec les différents appareils via votre réseau Wifi. Votre compte HP assure une installation rapide, possible aussi via un lien d’invitation à adresser aux autres personnes qui utilisent le produit.

Comme elle est reliée à Internet, vous pouvez envoyer des impressions depuis n’importe où. Toutefois, le réglage "collecte personnelle" n’imprimera le fichier demandé que lorsque vous serez à proximité de l’appareil, pour plus de confidentialité. L’interface de logiciel de pilotage est intuitive, paramétrable et d’une conception moderne.

L’imprimante comporte un chargeur de document pour copier, numériser ou imprimer plusieurs documents en une seule opération. Un écran tactile, situé sur la face avant, commande les opérations manuellement. Un port USB autorise l’impression ou la sauvegarde d’un document numérisé sur un support externe.

Forfait d’impression mensuelle

L’imprimante HP OfficeJet Pro 9010e est une imprimante à jet d’encre. L’achat des cartouches est un poste important dans le coût de revient d’un tel produit. Avec ce matériel, vous bénéficiez de 6 mois de gratuité à l’abonnement d’Instant Ink. Vous payez chaque mois en fonction de votre consommation de papier, que vous avez préalablement déterminée. L’imprimante commandera elle-même les cartouches d’encre avant qu’elles ne soient épuisées. Dès lors, vous ne vous retrouvez jamais dans l’incapacité d’imprimer faute d’encre. Il vous suffira de veiller à avoir une réserve de papier.

Le premier forfait débute à 0,99 € par mois pour une consommation de 15 pages. Ensuite, 50 pages pour 2,99 €, 100 pages pour 4,99 €, 300 pages pour 11,99 € Si vous dépassez votre quota, des pages additionnelles sont disponibles par lots de 10 à 15 pages, en fonction de votre forfait, pour 1 € supplémentaire. Dans le cas inverse, vous pouvez reporter jusqu’à 2 ou 3 fois le nombre de pages non utilisées de votre forfait. Vous pouvez connaître le nombre de pages imprimées dans l’application HP Smart et des rappels vous sont envoyés lorsque vous arrivez à la limite de votre quota. Vous pouvez changer de forfait à tout moment ou le résilier.

Si on compare avec l’achat directement dans un magasin, cela revient un peu plus cher, mais c’est le prix de la tranquillité. Le coût d’un pack de 4 cartouches pour cette imprimante est de 101,95 € pour imprimer 4 100 pages. Pour imprimer 100 pages par mois, cela revient à 2,50 € plutôt que 4,99 €. Pour imprimer 300 pages par mois, cela revient à 7,50 € plutôt que 11,99 €.

L'imprimante HP OfficeJet pro 9010e coûte 219 €. Ce prix inclut le service HP Instant Ink pour 6 mois et le service HP Smart Advance pour 2 ans. Ce service donne accès à des réglages avancés pour la numérisation et l'envoi illimité de fax depuis un smartphone.