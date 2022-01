Le scanner de bureau qui traite vos documents

Le dernier modèle de scanner de bureau développé par Iris est sorti fin 2021. L’IRIScan Desk 6 remplace son prédécesseur en version améliorée. Il existe en trois modèles différents. J’ai testé le modèle "business". Comme son nom l’indique, il est destiné aux PME et à la numérisation en série de documents.

Ce scanner est en réalité un appareil photo monté sur un support. Ce modèle comprend deux capteurs de 16 mégapixels. Le premier est destiné aux documents de dimension A4, le second à ceux de dimension A3. Le bras comporte 6 lampes LED pour uniformiser l’éclairage sur le document à scanner. Le bouton de réglage de l’intensité des lampes est maintenant tactile et logé dans la tête de la colonne.

La conception de l’appareil est plus arrondie et gagne en modernité. Le scanner ne doit pas être posé sur le tapis comportant les repères, mais dans l’encoche découpée dans celui-ci. Le produit est livré avec un déclencheur manuel et une pédale. Ces deux accessoires rendent le scannage des pages de livres plus facile. En effet, vous disposez de vos deux mains pour tourner les pages et gagnez donc en rapidité.

Le logiciel de pilotage de l’appareil reste identique à la version précédente : Iris Desk Pro.

L’interface est intuitive, même si certains paramètres sont un peu cachés comme le réglage de la caméra situé dans le bas de la fenêtre, mais ce n’est pas le paramètre que vous utiliserez le plus souvent.

L’appareil numérise n’importe quel document : des livres aussi bien que des codes barres, des passeports ou des cartes d’identité. Pour ces deux derniers exemples, l’extraction des informations peut être enregistrée dans un tableur. Pratique pour créer rapidement une base de données.

Mais ce produit a aussi été conçu pour la création de tutoriels web et faciliter les séances de visioconférence en ligne. Compatible avec les logiciels Zoom, Skype, Teams et Google Meet... la caméra simplifie les démonstrations en ligne. Avec le capteur vidéo fixé au bout de son bras, la présentation de livre ou d’objet est facilitée. L’appareil comporte également un micro pour la prise de son. Vous pouvez intégrer la webcam de votre ordinateur dans l’image.

À l’achat du scanner, vous disposez de licences pour des logiciels supplémentaires comme Cardiris qui détecte les informations imprimées sur les cartes de visite et les introduit dans un tableur. Le programme Smart File automatise le traitement des fichiers pour en assurer le classement. Readiris PDF est un lecteur de fichier PDF, mais pas seulement. Il permet également de les modifier et de les signer. Ce programme réalise en outre de la reconnaissance de caractère et de l’exportation vers des fichiers qui sont éditables par la suite. Tous ces programmes sont aussi vendus séparément.

Le prix du IRIScan Desk 6 Business est de 449 €. Deux autres versions existent IRIScan Desk pour scanner des documents de format A4 avec un capteur de 12 mégapixels (249 €) et IRISsan Desk Pro avec un capteur de 21 mégapixels (349 €).