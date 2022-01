Accueil Lifestyle Magazine Mercedes SL : L’étoile plus brillante que jamais Le cœur de la SL, c’est son moteur V8 4.0 Bi-turbo. ©D.R. Nicolas Morlet

La nouvelle SL se voit confier "de facto" la succession de l’AMG GT Roadster. Elle a d’ailleurs été conçue par AMG, le département sportif de la marque, preuve de sa nouvelle orientation bien plus sportive qu’auparavant. Et les ingénieurs n’ont pas lésiné sur les innovations : la SL adopte une nouvelle structure en aluminium et un aérodynamisme au meilleur niveau de la catégorie grâce...