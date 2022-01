Des lunettes pour écouter de la musique

Il existe de nombreux moyens d'écouter de la musique, que ce soit des enceintes nomades ou non, des écouteurs à porter sur ou dans les oreilles, comme les casques intra-auriculaires... Les Frames de Bose proposent un concept différent. Il s'agit d'une paire de lunettes solaires dont les branches comportent chacune un mini haut-parleur situé devant vos oreilles. Ils sont placés dans les branches des montures ainsi que la batterie et les boutons de commandes. Le son reproduit est de très bonne qualité. Pas étonnant : la firme américaine Bose développe son savoir-faire depuis 1964 et commercialise des produits audio pour la maison, les voitures et les espaces publics.

Les lunettes se déclinent en cinq modèles : Tempo, Tenor, Soprano, Alto et Rando. Les deux dernières sont des produits de la première génération. Chaque modèle a son propre style afin de plaire à tout le monde. La conception est très moderne et des verres colorés sont vendus en option pour chaque modèle.

J’ai eu l’occasion de tester le modèle Tempo qui a été imaginé pour les activités sportives.

La façade des lunettes n’a qu’une dimension (157mm). Pour mon visage, les parties qui renferment les haut-parleurs appuyaient légèrement sur mes os zygomatiques. Le seul réglage possible se réalise au niveau des plaquettes nasales. Trois tailles sont incluses pour ajuster la monture pour adopter une position correcte.

La monture est fabriquée en nylon. Les verres sont en plastique haut de gamme résistant aux chocs et aux éraflures. Les lunettes supportent la transpiration et les intempéries, mais pas l’immersion. Le poids des lunettes est de 49,89 g. L’autonomie de la batterie est de 8 heures. Elle se recharge au moyen d’un câble USB-C qui se trouve dans la boîte et d’un chargeur pour GSM non fourni.

Sons extérieurs

Les lunettes ne comportent pas de mémoire pour stocker de la musique. Elle est donc envoyée sur le produit au moyen d’une liaison Bluetooth depuis l’application à installer sur son smartphone. Un bouton situé sur la branche droite met sous tension les enceintes. Retourner les lunettes ou ne pas les déplacer pendant dix minutes les met hors tension. Ce bouton sert aussi à mettre en pause la musique ou changer de piste. De plus, il prend en charge les fonctions de gestion des appels téléphoniques. Le réglage du volume est effectué au moyen de la commande tactile sur la branche droite au niveau du logo. En tapant à deux reprises sur la commande, l’assistant vocal est également activé.

Les sons sont reproduits dans toutes les tonalités. Le volume maximum est assez important. Comme les enceintes ne sont pas fermées, la musique ou votre correspondant, dans le cas d’un appel téléphonique, sera entendu par vos voisins immédiats, également lorsque le volume est peu élevé. L’avantage de ces lunettes audio est de ne pas avoir ses oreilles enfermées ou bouchées pour des écouteurs. Cela permet de rester attentif aux bruits extérieurs tout en gardant une très bonne qualité sonore.

Le prix des lunettes va de 129,95 € à 264,95 € selon les modèles. Bose propose une politique de remboursement et d’échange, sans frais de retour, dans les 90 jours. Des produits remis à neuf sont également vendus sur le site. Des verres correcteurs peuvent aussi être installés sur les montures, à voir avec votre opticien.