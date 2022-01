Randonnée et spécialités locales à Majorque : le ressourcement idéal au printemps

Le soleil se lève mais déjà tout est beau : la végétation, les montagnes qui se font abruptes au bord de l’eau et sculptent des criques, les eaux turquoise, les oliviers, les amandiers, les orangers qui bruissent sous le vent. Nous sommes dans les terres authentiques de Majorque, la plus grande des quatre îles des Baléares. Et plus précisément dans la Serra de Tramuntana. Une chaîne de montagnes qui longe la côte nord-ouest de l’île. Ce massif apporte un tel contraste sur presque 100 km avec la mer qu’il a été classé au Patrimoine mondial de l’Unesco.

Valérie Lardinois, cadre dans les médias télé en Belgique y habite désormais quasi à l'année. Elle a changé de vie, plaqué un parcours professionnel intense pour cette île qu'elle a découverte des années auparavant et qu'elle connaît désormais comme sa poche. Elle y a trouvé une île préservée, une douceur dingue, des Majorquins chaleureux, une authenticité qu’elle avait oubliée.

Pour partager ce sentiment de ressourcement, Valérie Lardinois lance Rützu, des retraites de bien-être de 5 jours, autour du yoga, du pilates, mais aussi du trek, des séances de sport, des balades et des rencontres par exemple autour de la philosophie… Le tout, c’est de se nourrir l’esprit et le corps évidemment. Car le mieux-être passe aussi par la “bonne bouffe”, les tablées de personnes qui se découvrent, l’échange, le changement des habitudes.

Rando et bonne bouffe

©DR

Rützu se veut "une sorte d'agence de voyages spécialisée dans l'organisation de séjours ressourçants dans des lieux qui s'y prêtent exactement : pierres séculaires, ambiance douce et préservée ; maisons authentiques au milieu de la nature et toujours vue vertigineuse sur la mer". Autour d'elle des chefs locaux qui connaissent les bons petits producteurs et des yogis, des coachs certifiés, des philosophes, des artistes, un ensemble de pros du bien-être qui communiquent en français. "C'est plutôt rare les séjours bien-être où l'on parle français à Majorque. Les séjours qui y sont organisés sont en général en allemand ou anglais".

Lumière et beauté comme cadre pour des petits groupes de 10 à 12 personnes qui apprendront vite à se connaître. Le prochain séjour organisé : randonnée 5 sens, du 20 au 26 avril 2022 avec au programme des randonnées sur les beaux sentiers du Sud-Ouest de l’île avec des vues à couper le souffle; visite d'une bodega pour une dégustation approfindie des vins de Majorque et un cours de cuisine locale avec visite d'un marché avec une cheffe de l'île. Le logement luxueux et typique se trouve à deux pas d'une plage.

> Autres séjours sur https://rutzu.com/

Prix. A partir de 1150 euros pour 5 jours, activités, repas, taxe de séjour compris. L’avion est à prendre soi-même mais l’île est bien desservie par des compagnies proposant des petits prix.

La sécurité sanitaire sur place est garantie et les conditions Covid sont prises en compte concernant les annulations.