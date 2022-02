Un smartphone pour l’aventure

Cette rubrique vous a sans doute déjà permis de découvrir les produits de la firme française Crosscall. Elle propose des smartphones et tablettes renforcées pour les entreprises ou les particuliers. Ce matériel est conçu pour résister à des conditions particulières d’utilisation comme le froid ou l’humidité. La firme vient de commercialiser son nouveau smartphone à emporter dans toutes ses activités sportives ou non, l’Action-X5. C’est le modèle le plus cher du fabricant.

Sa conception garde l’identité de la marque. Ses appareils sont noirs et leur robustesse transparaît dans le design. C’est la caractéristique des produits Crosscall qui propose des produits "durcis" comme on dit dans le jargon technique.

L’écran n’occupe pas toute la face avant. Il est ceinturé d’une large bande noire. Il est tout de même d’une bonne dimension (diagonale de 140 mm) pour tout afficher, mais surtout pour pouvoir être manipulé à une main, avec des gants ou avec des mains mouillées. Tous les boutons sont protégés par des caches pour assurer l’étanchéité. Elle est garantie également dans l’eau chlorée et l’eau salée à une profondeur de 2m pendant 30 minutes. L’appareil résiste à des températures de +60° jusqu’à -25° en utilisation. Il supporte aussi 3 heures dans la tempête et une épaisseur de 13 mm de glace. Un contact avec du diesel ne lui fait pas peur. Il résiste à 8 heures de vibration continue et 18 impacts ainsi qu’une accélération de 72 km/h en 1 seconde.

Le modèle précédent m’avait laissé un peu perplexe quant au choix du processeur et du module photo. L’Action-X5 corrige le tir. Il intègre un processeur Qualcomm de huit cœurs, 4 Go de mémoire Ram et 64 Go de mémoire de stockage. Deux cartes SIM peuvent prendre place dans le tiroir ainsi qu’une carte mémoire externe jusqu’à 512 Go. Par contre, le téléphone n’est pas compatible avec la 5G.

Accessoires dédiés

Le module photo a aussi été amélioré. À l’avant, on retrouve une caméra frontale de 13 mégapixels (MP) qui couvre un champ de 120°, de quoi facilement prendre un selfie à plusieurs. La caméra arrière reçoit un capteur de 48 MP et 13 MP. La qualité est bonne sans être extraordinaire.

Les vidéos sont enregistrées au format de full HD (1080). Des boutons de raccourcis sur l’appareil permettent de changer la focale de prise de vue de 120° à 80° lors de l’enregistrement sans toucher l’écran. Les capteurs comportent un stabilisateur qui permet de garder l’horizon droit dans une tolérance de 10° de mouvement du téléphone.

On retrouve les applications développées par Crosscall comme l’application Talkie-Walkie, X-talk, X-Sensors qui regroupe une boussole, un GPS, un accéléromètre, un capteur de luminosité…

Comme il s’agit d’un téléphone destiné aux activités sportives extérieures, l’entreprise a commercialisé toute une gamme d’accessoires pour le fixer comme un bracelet de bras, un harnais ventral, une fixation pour voiture ou vélo, une perche télescopique avec trépied et télécommande… afin de pouvoir au mieux filmer ses exploits.

Au final, ce téléphone n’est pas un foudre de guerre, mais il vous permettra de garder de bons souvenirs de vos équipées familiales ou sportives sans craindre pour votre smartphone.

Le smartphone Crosscall Action-X5 est vendu au prix de 549,49 €. Il est garanti 5 ans par le constructeur. L'indice de réparabilité est de 8,8/10. Les pièces sont disponibles pendant 10 ans. Un guide de démontage est téléchargeable sur le site du fabricant.