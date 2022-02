Ce moniteur est un vrai hub USB

Des moniteurs, il en existe de toutes les tailles. Certains sont incurvés. L’important est de trouver celui qui correspondra le mieux à vos besoins. Si vous êtes un fan de jeux, vous recherchez un écran large au taux de rafraîchissement élevé pour profiter de la meilleure qualité d’image. Si vous réalisez des tâches bureautiques, ces deux paramètres sont moins essentiels. Je trouve que la bonne taille pour un écran est de 24 pouces. Cela permet d’afficher deux documents en dimension A4 ou deux fenêtres de programme côte à côte et de les regarder d’un seul coup d’œil sans trop de fatigue sans être déconcentré par les autres fenêtres.

L’écran de la marque HP, testé ici, est conçu principalement pour servir de second écran pour les ordinateurs portables, smartphones ou consoles de jeux. La connexion USB-C permet d’y connecter un ordinateur et de lui fournir l’alimentation en électricité avec le câble fourni. Cela vous évite de vous servir de votre chargeur. C’est également un câble en moins qui court sur votre bureau et une prise qui est libérée. De plus, les 4 ports USB présents assurent le raccord de périphériques comme un clavier, une souris ou un disque dur. Cet écran est un vrai hub USB. Un seul câble est à relier pour profiter de son appareil et nul besoin de déconnecter les périphériques après utilisation.

Outre cette entrée USB-C, une entrée HDMI est présente ainsi qu’une entrée DisplayPort.

L’écran comporte également une sortie DisplayPort pour raccorder jusqu’à 3 écrans pour autant que la carte graphique de l’ordinateur prenne en charge la fonction multiflux.

Malheureusement ce modèle ne dispose pas d’entrée audio ni de haut-parleurs. Vous devrez donc utiliser des écouteurs, une barre son ou les enceintes de votre ordinateur pour écouter votre musique ou votre correspondant lors de réunions à distance.

Son design est minimaliste. Le moniteur est ajustable en hauteur et s’incline également dans une plage de -5 à 23° pour une bonne ergonomie. Il pivote à 45° et peut être positionné verticalement. La lisibilité de l’écran est très bonne même si on est placé sur les côtés. La dalle est aussi antireflet, une caractéristique reposante pour les yeux.

Les bords qui entourent l’écran sont très fins. Les boutons d’allumage et du menu sont logés dans le bord inférieur de l’écran. La dalle a une diagonale de 60,5 cm. La résolution maximale d’affichage est de 1920 X 1080 pixels (Full HD). Sa technologie est de type IPS. Ce moniteur comporte un filtre permanent (HP Eye Ease) pour atténuer la lumière bleue sans affecter les couleurs.

Le menu de l’appareil est complet. Dans le paramètre couleur, une option appelée « Enhance+ » offre trois niveaux de réglage. Elle est censée améliorer la qualité des photos ou des vidéos grâce à la réduction avancée du bruit avec comme résultat des images beaucoup plus nettes. Si cela fonctionne bien pour les images, l’affichage du texte est détérioré. Les lettres apparaissent trop pixelisées.

L'écran HP EZ24UG4 est vendu au prix de 450 € TTC. Il est aussi disponible en 17 pouces (diagonale de 68,5 cm).