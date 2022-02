Spécial Saint-Valentin : testez vos connaissances dans le grand quiz de l’amour

1. "Ô temps ! Suspends ton vol, et vous, heures propices, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours". Ces vers de Lamartine sont issus du poème "Le Lac", dédié à Elvire derrière laquelle se cache Julie Charles, le grand amour du poète romantique. Julie Charles est morte un an à peine après leur rencontre sur les rives du lac du Bourget, à Aix-les-Bains. Morte, mais...

A - D’une chute de cheval

B - D’une noyade dans les eaux du lac

C - D’une tuberculose incurable

2. "L'hymne à l'amour" est une célèbre chanson dont les paroles ont été écrites par son interprète, Edith Piaf, et la musique par...

A - Marguerite Monnot

B - Charles Dumont

C - Georges Moustaki

3. Le "Roméo et Juliette" de William Shakespeare (1597) a été adapté plusieurs fois au cinéma. En 1968, un réalisateur italien a signé un film qui a fait date. De qui s’agit-il ?

A - Luciano Visconti

B - Frederico Fellini

C - Franco Zeffirelli

4. Quel arbre est le symbole de l’amour conjugal ?

A - Le mélèze

B - Le tilleul

C - L’osier

5. La "Reine des neiges" est un conte de Hans-Christian Andersen dont les deux personnages principaux sont deux amis qui vont tomber amoureux l’un de l’autre. Quels sont leurs prénoms ?

A - Barbie et Ken

B - Yseult et Tristan

C - Gerda et Kay

6. "L'amour est comme les maladies épidémiques : plus on les craint, plus on y est exposé". Cette maxime est attribuée à

A - Chamfort

B - La Bruyère

C - Rousseau

7. Vous souvenez-vous des BD signées Tibet et Duchâteau dont le héros était un jeune journaliste nommé Ric Hochet ? Vous souvenez-vous du prénom de sa blonde fiancée ?

A - Martine

B - Aline

C - Nadine

8. "Et cette maladie qu'était l'amour de "x" avait tellement multiplié, il était si étroitement mêlé à toutes les habitudes de "x", à tous ses actes, à sa pensée, à sa santé, à son sommeil, à sa vie, même à ce qu'il désirait pour après sa mort, il ne faisait tellement plus qu'un avec lui, qu'on n'aurait pas pu l'arracher de lui sans le détruire lui-même à peu près tout entier : comme on dit en chirurgie, son amour n'était plus opérable". Qui est "x" ?

A - Le Colin de "L’écume des jours", de Boris Vian

B - Le Swann de "A la recherche du temps perdu", de Marcel Proust

C - Le d’Artagnan des "Trois Mousquetaires", d’Alexandre Dumas.

9. Dans son film "Les Oiseaux", Alfred Hitchcock fait naître, sur fond de suspense haletant, une histoire d’amour entre Mélanie Daniels, jeune femme blonde et élégante, et un avocat courageux et séduisant, dont le rôle est tenu par Rod Taylor. Qui interprète celui de Mélanie Daniels ?

A - Tippi Hedren

B - Kim Novak

C - Grace Kelly

10. Voici trois trios d’animaux réputés pour leur fidélité en amour. Un de ces trios accueille toutefois un intrus. Lequel ?

A - Les inséparables, les gibbons, les castors

B - Les loups, les cygnes, les canards

C - Les oies, les albatros, les manchots

11. "Oui, pour aimer, il faut être trois/L'amour et moi sommes deux sans toi/Sans lui, ne restent que toi et moi/Oui, pour aimer, il faut être trois" Ces paroles sont issues d'une chanson de Serge Gainsbourg, créée, en 1965, par...

A - Petula Clark

B - Nana Mouskouri

C - Isabelle Aubret

12. "La santé de sa femme, qu'il aima toujours avec passion, était fort chancelante : dans une longue maladie qu'elle fit, il courait au-devant de ceux qui venaient la voir, en mettant un doigt sur la bouche, et leur faisant signe de ne pas faire de bruit". Il est ici question de Mozart et de son épouse Constance. Mais qui est l'auteur de ces lignes ?

A - Da Ponte

B - Stendhal

C - Léopold Mozart

13. "Elle a eu le béguin pour moi. Trois ou quatre fois, elle m’a demandé de l’accompagner jusque chez elle et de monter la voir". C’est ce qu’écrit Marcel Proust dans "La Prisonnière". On sait ce que signifie "avoir le béguin pour quelqu’un". Mais qu’est-ce que le béguin au juste ?

A - Un miroir de poche

B - Un élixir

C - La coiffe, attachée sur le menton par une bride, qui caractérisait les "Sœurs de la vie commune".

14. En quelle année la Belgique a-t-elle voté la proposition de loi ouvrant le mariage à des personnes de même sexe ?

A - 1996

B - 2003

C - 2008

15. Compagne d’Orphée, "x" meurt le jour de ses noces, mordue par un serpent. Son mari, incomparable poète et musicien, chante une complainte tellement déchirante que les dieux l’autorisent à gagner les Enfers. Orphée obtient que "x" puisse retrouver le royaume des vivants. Mais elle doit le suivre et il ne faut pas qu’il se retourne. Il ne résistera cependant pas à la tentation de regarder sa bien aimée qui lui sera enlevée à jamais. Qui est "x" ?

A - Eurydice

B - Clytemnestre

C - Pénélope

16. Un homme qui ramasse dix feuilles d’une certaine plante le soir de la Toussaint, en jette une et place les autres sous son oreiller, verra en rêve son épouse, dit la croyance. Mais de quelle plante parle-t-on ?

A - Du genet

B - Du buis

C - De la vigne vierge

17. En 1971, le film "Love story", réalisé par Arthur Hiller, avec Ryan O’Neal et Ali MacGraw dans des rôles hyper romantiques, ne reçoit qu’un seul Oscar, pour la musique de Francis Lai mais il va être sacré plusieurs fois aux Golden Globes. Combien de fois au juste ??

A - 5

B - 6

C - 3

18. "Je ne suis pas assez riche pour vous aimer comme je voudrais, ni assez pauvre pour être aimé comme vous voudriez". La formule est de...

A - Guy de Maupassant

B - Victor Hugo

C - Alexandre Dumas

19. Les crimes de Fantômas sont combattus par le commissaire Juve et le jeune journaliste Jérôme Fandor. Le cœur de celui-ci bat pour la belle Hélène. Qui n'est autre que...

A - La secrétaire de Fantômas

B - La fille de Fantômas

C - La sœur de Fantômas

20. "Il n’y a jamais personne à l’enterrement d’un amour mort". "L’amour platonique est à l’amour charnel ce que l’armée de réserve est à l’armée active." Ces deux sentences sont du même humoriste. Lequel ?

A - Pierre Dac

B - Pierre Desproges

C - Pierre Doris

21. Pourquoi l'alliance est-elle le plus souvent portée à l'annulaire de la main gauche ? Parce que, d'après certains auteurs, chez les Grecs et les Romains...

A - La main gauche était réputée plus forte que la main droite

B - La main droite était considérée comme plus froide que la main gauche, ce qui annonçait des rapports distants entre les époux

C - Une veine appelée la "veine de l’amour" reliait l’annulaire gauche au cœur

22. "La Belle et la Bête", conte de Jeanne-Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, écrit en 1756, aborde le thème de la rédemption par l’amour. Il a fait l’objet de plusieurs adaptations cinématographiques. L’une d’elles fut signée, en 1946, par un écrivain français de renom.

A - Marcel Pagnol

B - Jean Cocteau

C - André Gide

23. "Dès que je te vois, tous les devoirs disparaissent, je ne suis plus qu’amour pour toi, ou plutôt, le mot amour est trop faible. Je sens pour toi ce que je devrais sentir uniquement pour Dieu : un mélange de respect, d’amour, d’obéissance… En vérité, je ne sais pas ce que tu m’inspires". Cette réplique est issue d’un roman. Lequel ?

A - Le Rouge et le Noir

B - Les Liaisons dangereuses

C - Notre-Dame de Paris

24. "En amour, les jeunes paient pour ce qu’ils font, les vieux pour ce qu’ils ne font pas". Cette maxime est de...

A - Beaumarchais

B - Bussy-Rabutin

C - Brantôme

25. Mille ans avant Jésus-Christ, Samson lutte pour l’indépendance des Hébreux soumis aux Philistins. D’une force herculéenne, qu’il tire de son abondante chevelure, Samson s’est épris de Dalila. La belle le trahira en lui coupant les cheveux dans son sommeil et en le livrant aux Philistins. Cecil B. De Mille tirera un film de cette histoire biblique, en 1949. Victor Mature y joue le rôle de Samson. Qui incarne Dalila ?

A - Marilyn Monroe

B - Hedy Lamarr

C - Ava Gardner

26. Quelle est la population réputée pour faire le plus souvent l’amour ?

A - Les Russes

B - Les Allemands

C - Les Grecs

27. Battre la chamade, c’est avoir le cœur qui palpite soit à cause d’une vive émotion, soit par attirance pour une autre personne. D’où vient cette expression ?

A - Du bruit fait par un volet frappant la façade d’une maison provençale en raison du vent ?

B - De l’Italien "ciamada", signifiant "clameur" et faisant référence à un roulement de tambour exécuté par un corps d’armée prêt à se rendre

C - D’une expression indienne signifiant "battre le blé sur l’aire après la récolte"

28. Frédéric Chopin (1810-1849), dont la liaison avec George Sand ne passa pas inaperçue, incarne le courant "romantique" de l’histoire de la musique. Sont cités ci-dessous les noms de quatre compositeurs qui appartiennent aussi à ce courant et d’un cinquième qui n’en fait pas partie. Qui est cet intrus ?

A - Felix Mendelssohn

B - Franz Liszt

C - Niccolò Paganini

D - Johann Pachelbel

E - Robert Schumann

29. Quel est, parmi ces aliments, celui qui ne présente pas les vertus aphrodisiaques attribuées aux deux autres ?

A - L’huître

B - Le cacao

C - Le tofu

30. Le patron des amoureux est saint Valentin. Mais qui est celui des cœurs à prendre voire des cœurs brisés ?

A - Saint Jerôme

B - Saint Joseph

C - Saint Yves

1 : C ; 2 : A. Marguerite Monnot (1903-1961) a écrit la musique de nombre de chansons de La Môme, dont Milord, Chanson bleue ou la Goualante du pauvre Jean. Moustaki a écrit les paroles de Milord et Dumont la musique de Non je ne regrette rien et de 31 autres chansons de Piaf ; 3 : C. Parmi les autres œuvres s’inspirant de la tragédie de Shakespeare, épinglons West side story de Robert Wise (1968) et Roméo + Juliette, de Baz Luhrmann (1996) ; 4 : B. Le mélèze est le symbole de l’audace et l’osier celui de la franchise. 5 : C ; 6 : A ; 7 : C. Nadine, nièce du commissaire Bourdon, venait en aide à Ric Hochet et à son oncle lors de leurs enquêtes ; 8 : B ; 9 : A ; 10 : B. Le canard est plutôt volage, au contraire des autres animaux cités ; 11 : C ; 12 : B ; 13 : C. Au figuré, avoir le béguin, c’est être tenté de porter la coiffe qui vous attachera à la personne dont vous vous êtes entiché ; 14 : B ; 15 : A ; 16 : C ; 17 : A. Pour le meilleur film dramatique, la meilleure actrice, le meilleur réalisateur, le meilleur scénario (Erich Segal) et la meilleure musique originale ; 18 : C. Il s’agit d’un passage de la lettre de rupture qu’adressa Dumas à sa maîtresse Marie Duplessis ; 19 : B. Pour rappel, Fantômas est un personnage de fiction créé en 1910 par Pierre Souvestre et Marcel Allain ; 20 : A ; 21 : C ; 22 : B ; 23 : A ; 24 : A ; 25 : B ; 26 : C. D’après un sondage réalisé en 2017, les Grecs feraient en moyenne 164 fois l’amour par an, devançant les Brésiliens (145 rapports intimes) et les Russes (131) ; 27 : B ; 28 : D. Pachelbel est un représentant du courant baroque ; 29 : C ; 30 : B. Saint Jérôme est le patron des traducteurs et saint Yves celui des avocats.