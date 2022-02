3 solutions gratuites pour faciliter la retranscription d’un fichier audio

Nous avons testé trois solutions, et nous vous présentons les avantages et les inconvénients.

Vous avez un long fichier audio à retranscrire et vous vous demandez comment le faire sans y passer trop de temps? Suivez le guide.

1. La saisie vocale de Google docs

Si vous avez envie que tout se fasse de façon automatique, vous pouvez tenter la saisie automatique de Google docs. Pour ce faire, il faut aller dans Google docs et cliquer sur “outils” puis sur “saisie vocale”. Aussitôt, un micro apparaîtra sur votre document. Il suffit alors de cliquer dessus pour l’activer et de lancer en même temps le fichier audio à retranscrire. Si tout va bien, vous pourrez voir les phrases apparaître sur le document à mesure que les paroles défilent.

Avantages: Cette astuce permet de déblayer le terrain. Vous n'aurez en effet pas écrire chaque mot entendu dans l'audio vous-même. Cela marche également pour les enregistrements en langue étrangère. Pour un outil gratuit, le service fourni est pas mal. Il peut faire gagner du temps, à condition d'être actif lors de la retranscription.

Inconvénients : Il est essentiel de repasser dans le texte. Non seulement, cet outil n'écrit pas forcément tous les mots mais, en plus, il fait encore beaucoup de fautes.

2. La retranscription automatique de Youtube

Pour être accessible au plus grand nombre, Youtube sous-titre les vidéos qui sont postées sur sa plateforme. L’idée est donc de le faire travailler à votre place. Comment? En transformant la piste audio que vous devez retranscrire en vidéo et en la postant ensuite, en privé si nécessaire, sur la plateforme. Après un petit temps d’attente, il vous suffira de cliquer sur les “...” en bas à droite de la vidéo puis sur “ouvrir l’onglet transcription”. Vous n’aurez plus qu’à copier dans un nouveau document les sous-titres automatiquement générés.

Avantages : Vous n'avez pas à réécouter toute la bande audio pour qu'elle soit retranscrite. Au-delà de ça, les avantages sont les mêmes que pour la première astuce.

Inconvénients : Comme pour Google Doc, la retranscription laisse parfois à désirer. Et comme vous n'avez pas forcément écouté toute la piste audio au moment de la retranscription, vous devrez prendre le temps de rechercher les endroits exacts où cela n'a pas fonctionné pour les réécouter et le refaire vous-même.

3. La solution manuelle OTranscribe

Avec cette solution, vous devrez taper l'entièreté de votre texte vous-même, mais vous gagnerez quand même plus de temps que si vous le faisiez sans le logiciel. Pourquoi? Parce que l’enregistrement audio est sur la même fenêtre que le traitement de texte. De plus, à chaque fois que vous faites pause, l’enregistrement revient de lui-même quelques secondes en arrière avant de reprendre.

Pour l’utiliser, il suffit de télécharger son fichier audio et de débuter la retranscription. Etant donné que le site affirme ne pas garder de copie de votre texte sur le long terme, il faudra bien penser à le copier dans un nouveau document afin de ne pas le perdre.

Avantages : On ne perd pas de temps à aller d'une fenêtre à l'autre. Toutes les manipulations courantes peuvent se faire en gardant les deux mains sur le clavier.

Inconvénients : Il faut tout taper soi-même. Il faut aussi bien penser à enregistrer son texte une fois terminé, surtout si vous souhaitez reprendre la retranscription plus tard, via un autre ordinateur.