Un smartphone pliable que vous ne pourrez sans doute pas acheter

Journaliste techno et data

Les smartphones pliables sont de plus en plus nombreux sur le marché. Plusieurs fabricants commercialisent ce type de téléphone comme Royole, Samsung, Huawei, Xiaomi, Motorola ou Oppo. Ce dernier avait déjà présenté un modèle à écran enroulable au début de l'année 2021, mais c'est un produit « plus classique » avec un écran pliable qui a débarqué uniquement en Chine, patrie de la marque, au mois de janvier. En effet, l'Oppo Find N ne devrait pas arriver dans notre pays, mais cela pourrait changer.

J’ai pu tester ce smartphone dans sa version chinoise pendant quelques jours. Je ne m’étendrai pas sur les performances de l’appareil et ses composants, vu que le modèle qui serait peut-être commercialisé en Europe pourrait être complètement différent.

L’Oppo Find N peut être comparé à deux téléphones qui sont réunis au moyen d’un écran. Ce qui étonne une fois en main est le poids de l’appareil, 275 g, et son épaisseur. De côté, on dirait deux smartphones empilés (15,9 mm) .

Les finitions sont très bien réalisées. La charnière est protégée par un capot. Aucun interstice n’apparaît lors de l’ouverture ni de la fermeture du produit. Une fois ouvert, l’écran se tend pour ne laisser apparaître qu'un très léger creux qui ne perturbe en rien l’affichage. De plus, il n’est visible que sous certains angles. Le format est donc carré avec une diagonale d’environ 18 cm. Cela permet de mettre deux fenêtres d’applications côte à côte ou de visualiser les options tout en déroulant le menu comme pour celui des paramètres. Étant donné que le nombre de modèles pliables s’accroît, les développeurs de logiciels devront les adapter à ce nouveau format.

Mais ce téléphone ne s’emploie pas uniquement à plat. L’écran peut être plié selon un angle entre 50 et 120°. Cela permet de le déposer pour regarder une vidéo ou de se servir d’une partie de l’écran comme clavier.

L’Oppo Find N comporte également un écran à l’avant. Dès lors, on l’utilise aussi comme un smartphone normal. Cet écran a une diagonale d’environ 14 cm. C’est une dimension plus petite que la plupart des téléphones actuels, mais suffisante pour répondre rapidement à des messages à une seule main.

L’Oppo Find N symbolise la volonté de cette firme chinoise d’atteindre le podium des vendeurs mondiaux de smartphones. Il démontre sa capacité de construire des produits haut de gamme qui rivalisent avec ses concurrents et de cette manière améliorer son image de marque auprès du public, ce qui profite à toute la gamme.

Vous pourrez acheter le téléphone pour 1276 €. Ce prix est dans la gamme de celui des appareils pliables de la concurrence.