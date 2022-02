Accueil Lifestyle Magazine La Mazda CX30 Skyactiv X, en version hybride légère: luxueuse et confortable Elle offre aussi un moteur 2 litres souple, puissant… et pourtant économe. ©D.R. Philippe Van Holle

On le sait, dans l’immense jungle automobile d’aujourd’hui, Mazda se plaît à faire sa propre trace. Non seulement, la marque japonaise tend de plus en plus vers le premium (en nous asseyant dans ce CX 30, on avait presque l’impression d’entrer dans une… Lexus) mais, en outre,...