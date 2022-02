S’amuser au musée

L’ASBL Musée et Société rassemble 180 musées wallons et bruxellois ; 62 d’entre eux, via Marmaille & Co proposent des activités pérennes à destination des familles et des plus petits.

Ces derniers jours, Marmaille&Co faisait le tour de la Wallonie pour présenter les activités, à effectuer en famille, durant les différents congés proposées par les 62 musées que cette association regroupe. Mercredi, c’est au Musée BELVue, à Bruxelles, que s’achevait cette tournée de présentation.

Aurielle Marlier, sa coordinatrice, rappelait rapidement ce qu'est Marmaille&Co. "C'est l'une des émanations de l'ASBL Musées et Société, créée voici 25 ans, qui elle, rassemble 180 musées afin de les représenter, de les aider à se professionnaliser via, par exemple, la formation du personnel et à promouvoir leurs activités, et de les fédérer sur des projets précis ou via des réseaux à destination d'un public cible. Marmaille & Co est l'un de ces réseaux qui veille à placer la famille au centre de la visite du musée. Sur les 62 institutions qui la composent, 40 ont d'ores et déjà décidé de s'investir, afin de relancer la machine après deux années compliquées par la pandémie de coronavirus."

Marmaille & Co ne s'adresse donc pas uniquement aux enfants. "Nous voulons vraiment faire en sorte que la visite du musée soit un divertissement intergénérationnel, que les tout-petits, parfois déjà dès l'âge de 3 ans, puissent trouver autant de plaisir que les parents ou les grands-parents. Les activités sont plus généralement orientées vers les 6-12 ans. À chaque congé correspond en général un type précis d'activité ludique mais certaines institutions offrent des activités pérennes à l'année, via l'action 'Viens t'a (musées)'. En cette année 2022, on constate que les musées proposant certaines thématiques - archéologie, sciences et techniques, arts plastiques, ethnologie et folklore ou encore histoire - nouent des contacts entre eux au travers de ces activités familiales."

À chaque congé, donc, sa thématique, ainsi en cette semaine de carnaval, "l’explor’action masquée", sans mauvais jeu de mots, vu l’obligation de le porter est toujours de mise. Pour le congé de printemps, nous aiguiserons la curiosité avec des "Graines de curieux" ; durant l’été, chaque institution proposera une ou plusieurs "Escales au musée" ; en automne, ce seront les "Fun frissons" d’Halloween et, en fin d’année, on aura "Joyeux Noël et bon musée". Bien évidemment, tous les musées sont les bienvenus pour rejoindre ce programme en cours de route.

Pour cette semaine de carnaval sans quasiment aucun carnaval, parfois pour la troisième fois d'affilée, 40 musées, dont 10 à Bruxelles et en Brabant wallon, accueilleront les familles pour une explor'action masquée. "On note encore qu'une des activités phare de l'année, à savoir 'Les nuits au musée', rassemble déjà 25 musées tout au long de l'année, lesquels proposent, par exemple, des soirées polochon, des visites dans le noir, avec lampe de poche… Family Days, ateliers, visites et goûters sont autant d'instants famille qui rythmeront l'année. D'ores et déjà, 40 sont programmés en 2022. Comme déjà mentionné, des outils pérennes ont été développés par de nombreux musées, comme des 'sacs Marmaille & Co'. Nos membres soignent particulièrement l'accueil aux familles et au terme de la visite ludique, le petit explorateur des collections du musée, s'il a rempli sa mission de découvrir les indices, se verra récompensé d'un petit cadeau. Nous veillons aussi à ce que l'accueil soit au moins bilingue français-néerlandais. Ces activités pérennes peuvent être des quiz, des jeux, des coloriages…"

Dix musées à Bruxelles et en Brabant wallon

Pour cette dernière étape au BELVue, plusieurs conservateurs et conservatrices de musées bruxellois et brabançons wallons étaient représentés, comme Le dernier QG de Napoléon, à Genappe. Son animatrice détaille les activités prévues tout au long de l'année : "On commence ce mercredi à 10 heures, avec un conte narrant l'histoire de Louis, un soldat napoléonien engagé dans les combats. Une fois le conte raconté, on est dans un moment où les enfants doivent faire part de leurs émotions qu'ils traduiront ensuite au cours d'un troisième moment, artistique celui-là qui permet de voir tout le potentiel que chacun d'eux possède. Plus tard dans l'année, les 17 et 18 juin, nous aurons des activités ludiques à l'occasion des reconstitutions tandis que le 21 août, nous organiserons un 'bivouac presque parfait'. Enfin, l'automne verra une nuit au musée avec visite en pyjama."

À Bruxelles, le musée du Coudenberg, dans les souterrains de la place Royale, propose déjà depuis plusieurs saisons un sac à dos à destination des 5 à 8 ans afin de leur permettre d’accomplir une chasse au trésor visant à aider le jeune Charles Quint à retrouver son collier de la Toison d’Or.

Le musée BELVue, lui, organisera les dimanche et lundi de Pâques une chasse aux œufs en son sein à destination des 3 à 12 ans, deux catégories d'âge étant envisagées. La nuit au musée y sera organisée le 31 octobre tandis que des instants familiaux sont d'ores et déjà prévus pour le 7 janvier 2023. "Un musée comme le nôtre propose encore comme outil pérenne trois jeux, permettant à chaque classe d'âge, 3-5, 6-8 et 9-12 ans, de parcourir le musée de manière ludique et éducative. Expérience sensorielle pour les tout-petits en compagnie de Mimi et Momo, visite 'La/le ministre, c'est moi !' pour la tranche d'âge intermédiaire, avec déguisement fourni et enfin, pour les plus grands, une visite 'En route avec Zeno l'Explorateur'. D'autres activités sont prévues à destination des classes."

Le musée de la Fontaine et de l'Eau, au Bois des Rêves à Ottignies-LLN, accueille lui aussi des activés autour d'une histoire de pirates avec le navire de Barbe-Rousse. Détail à la fois cocasse et fort ennuyeux pour ce musée accueillant une belle collection de fontaines : l'été 2021 y a laissé des traces, avec des… inondations ! "Mais tout rentrera dans l'ordre prochainement, et nos diverses activités à destination des familles ont lieu."

Enfin, la Fondation Folon, à La Hulpe, sera déjà active ce dimanche à l’attention des 3 à 6 ans, avec une visite suivie d’un atelier au cours duquel les enfants créeront avec leurs parents ou grands-parents des doudous à partir d’éléments iconographiques tirés de l’univers de l’artiste. Dans le cadre de Marmaille & Co, toutes les activités que la Fondation organise sont gratuites jusqu’à 6 ans, puis c’est 5 € jusqu’à 25 ans sur présentation de la carte d’étudiant. Les 2 et 3 mars, de 14 h à 15 h 30 auront lieu des ateliers artistiques à l’attention des plus jeunes, activités qui auront aussi lieu tout au long de l’année, lors de chaque congé. Des animations à leur attention seront aussi prévues dès le mois d’octobre, à l’occasion de l’exposition consacrée à Jean-Jacques Sempé, le dessinateur du Petit Nicolas, dont les aventures se relisent à tous les âges avec délectation, grâce au génie de René Goscinny.

À propos de BD, le Centre belge de la bande dessinée, qui accueille dès ce samedi une exposition consacrée aux "Bulles du Louvre" (nous y reviendrons prochainement), a mis à destination des enfants, une activité pérenne au sein de ses collections permanentes, consistant en une chasse aux personnages en réalité augmentée.

Quant à Train World, l'exposition Orient Express, à voir jusqu'au 17 avril, se décline aussi par une visite à destination des enfants. "Par contre, nous ne pouvons pas organiser de nuit au musée, ne disposant pas de voiture couchette. Et l'exposition qui suivra l'Orient Express concernera les voitures royales. Pour le moment, nous sommes encore en train de réfléchir à comment élaborer une activité pérenne à destination des plus jeunes." La représentante du musée schaerbeekois affichait en outre un large sourire puisque son institution a battu des records de fréquentation en 2021 malgré la situation sanitaire : "151 000 visiteurs, que nous remercions vivement !"

Liste non-exhaustive

Participent encore à Marmaille&Co :

à Bruxelles, le Musée de la Banque nationale ;

en Brabant wallon, le Musée L à Louvain-la-Neuve, le Mémorial de la Bataille de Waterloo 1815 à Braine-l'Alleud ;

en province de Namur, la Citadelle de Namur, l'Écomusée, l'Espace Arthur Masson, le musée du Malgré-Tout, le musée du Petit Format d'Art contemporain, le musée Félicien Rops, Computer Museum Nam-Ip, l'espace de l'Homme de Spy, la maison du patrimoine médiéval mosan, la société archéologique de Namur, le TreM.;

en province de Luxembourg, le musée des Celtes, le musée Gaspar, Piconrue-musée de la Grande Ardenne ;

en province de Liège, l'Aquarium-Muséum, le musée de la Lessive, le musée de la Vie wallonne, le musée des Transports en commun en Wallonie, le musée du Pays d'Ourthe-Amblève, le musée de la Ville d'eaux et le Préhistomuseum ;

en province de Hainaut, le Centre de la Gravure et de l'Image imprimée, l'Espace gallo-romain, Keramis, le musée de la Photographie, le musée international du Carnaval et du Masque, le musée du Marbre, le Musée royal de Mariemont, le TAMAT et enfin le musée du Verre.

Une liste susceptible d’évoluer tout au long de l’année. Marmaille & Co remettra aussi un "Guide du petit visiteur" reprenant la plupart des musées classés selon les thématiques qu’ils abordent et dans lequel les enfants pourront coller des timbres au fur et à mesure de leurs découvertes, ce qui leur permettra d’acquérir des grades successifs : petit explorateur, petit guide, petit conservateur, petit expert.

Marmaille & Co est une initiative de l’ASBL Musées et Société en Wallonie, place Gustave Falmagne, 5000 Namur info@msw.be - tél : 081/42.00.50. Plus d’infos sur www.marmaille.be