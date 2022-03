Enfants difficiles ? Suivez ce guide

Oui, il existe des enfants "difficiles". Plus interpellants, plus sollicitants, plus épuisants que d'autres. Au travers de cet ouvrage, Mon enfant, ma bataille, Christel Demey a voulu redonner confiance et espoir aux parents en quête de sérénité familiale. "Élever un enfant difficile représente un challenge", explique la psychothérapeute, spécialiste en sciences de la famille. L'auteure est médiatrice scolaire à Bruxelles depuis 20 ans et reçoit, notamment, des parents victimes de burn-out parental. "J'ai moi-même quatre enfants, et j'ai été très interloquée à la naissance de mon fils qui a aujourd'hui 12 ans et a eu des problèmes comportementaux."

Mais qu'est-ce qu'un enfant difficile ? "Les parents peuvent se fier à leur intuition, je pense. C'est un enfant plus perturbant qu'un autre, intolérant aux frustrations depuis toujours, qui gère mal ses émotions, et va provoquer très tôt un épuisement, un sentiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans son comportement, alors qu'il est né en pleine santé. Généralement, l'entourage renvoie aux parents l'image qu'ils sont le problème. Ces comportements viennent en réalité d'un défaut de maturation du cerveau : il y a des causes génétiques et neurologiques qui interagissent avec les facteurs environnementaux."

Agir le plus tôt possible

Ce type de trouble, lorsqu'il n'est pas pris en charge, peut mener à un diagnostic clinique d'hyperactivité, parce que l'entourage est à bout. "Je ne suis pas pour un diagnostic précoce formel, les étiquettes ne servent pas à grand-chose. Mais une prise de conscience et prise en charge le plus tôt possible permet de ne pas développer le trouble, même si des problèmes mineurs subsistent." Parents, grands-parents, et professionnels (médecins, sages-femmes, puéricultrices…) sont invités à la vigilance. "Mon ouvrage a pour but de donner des outils pour aider les parents à agir le plus tôt possible sachant qu'il y a des phases incontournables. Jusqu'à au moins 8 ans, l'enfant n'est pas capable de se réguler. C'est pourquoi mon livre suit le parcours d'une maman et de son enfant jusqu'à sa 10e année."

Mon enfant, ma bataille se présente comme un manuel de travail, proposant des situations concrètes tirées de l'expérience personnelle et des consultations de l'auteure. Il renvoie aussi à son site Internet qui présente les choses de manière plus légère. Cependant, lire un livre ne suffira sans doute pas. La solution passe généralement par la consultation d'un spécialiste qui fera un travail d'accompagnement. "Il y a une bataille à livrer, mais on peut s'en sortir. Face à cet enfant, le couple est mis à rude épreuve, parfois jusqu'à l'explosion. À partir de 8 ans, des consultations avec l'enfant permettront de l'éclairer sur ce qui se passe et mettre en œuvre une stratégie avec lui."