Des collages photographiques qui donnent une bon coup de fouet à l'art biblique

Le photographe Jean-Noël Guillemain qui explore les tabous et le sexe comme autant de terrain de jeux et de curiosité est parti à la rencontre de l'art sacré. Et c'est sacrément original...

Le nu, les tabous, le sexe dans toutes ses pratiques consenties et incendiaires ont longtemps été le terrain de jeu du photographe Jean-Noël Guillemain, volontairement dérangeant pour certains, facétieux pour d'autres, mais toujours élégant dans sa façon d'aborder le sujet, de le représenter dans une imagerie intéressante, un voyeurisme autorisé qui ouvre l'imagination. Sa première exposition, TABOUXTBEAU, était bien au-delà du soft-porn arty qu'on peut parfois découvrir et qui est finalement vu et revu. La réelle curiosité de l'artiste pour ses sujets, l'esthétisme pointu et inventif qui ressortaient de ces scènes et portraits dénudés offraient un vrai bain d'originalité.

Dans cette deuxième exposition à la très belle Galerie The Palm Beach, le photographe français installé depuis des années à Bruxelles reste dans le confrontant. Normal, c'est sa patte et surtout son oeil ! Mais il a décidé d'investiguer l'art biblique, les peintures qui illustrent les versets des Premier et Deuxième Testaments et qui lui ont beaucoup parlé durant ces moments immobiles dus à la crise sanitaire.

Des oeuvres joyeusement vivantes

Dès 2020, le travail sur ce qui deviendra EIKONOKLASTES se met en place : il part de l'interrogation de ce que la religion provoque sur la société. "Et il y a tant à dire…. ses tabous, ses appartenances, son inclusion, ses exclusions", souligne-t-il. Sa propre réponse sera des collages avec ses photographies, avec ce qui l'anime au quotidien ou dans ses nuits. De très grands formats pour certaines oeuvres, des photos sous plexi, dans des cadres dorés, des murs de papier peint qui rappelle un motif précis : la scénographie est impressionnante et rigoureuse et met en valeur des photographies où le blasphématoire le dispute au joyeux, où la vie actuelle anime par exemple des petits anges au regard étrange... qui n'étaient pas des saints à leur époque !

Là encore, le thème de la confrontation entre religion et sexe n'est pas nouveau en soi mais le choix de ces photos sacrées, la façon dont JNG les fait revivre à l'aune de ses propres images volontairement désacralisées, la beauté vraie qui se dégage de ses collages photographiques font de cette expo un fourmillement de couleurs et d'histoires crues qui marquent, font sourire, provoquent. On a envie d'y coller son oeil de près, pour voir ce qui se passe sous le manteau de ces images iconiques ! Et on aura raison, "il y a mille et un détails qui échappent à la première lecture", sourit Sandrine Viu Masia, la curatrice de cette exposition qui ouvre sa magnifique maison-galerie pour cette exposition iconoclaste qui célèbre finalement le vivant, sans jugement et sans moralisation.

Exposition du 11 mars au 24 avril 2022, The Palm Beach, rue Meyerbeer 61 - 1190 Bruxelles -Instagram: ThePalmBeachArtgallery Facebook: ThePalmBeachArtgallery