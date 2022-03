On a testé pour vous : l’une des "meilleures salles d’escape room" en Belgique

Le pitch ? Un ecclésiastique envoyé de Rome pour évangéliser nos contrées trouve la mort de façon violente et est brutalement jeté dans la Dyle par deux hommes, aux environs de 775. Leur mobile ? La rumeur veut que Saint-Rombaut était perçu – à tort - comme un homme très riche, en raison de sa grande générosité et se retrouve donc pris pour cible de ces deux malfrats.

Jusque-là, il s’agit d’une histoire vraie. Et c’est cela aussi qui plait au touriste: une tranche de l’Histoire de Malines au détour d’une activité purement divertissante.

Dans la petite église qu’il a fait ériger peu avant sa mort, et où il repose peu après avoir été repêché dans la Dyle, d’étranges phénomènes se produisent. Les statues se mettent à pleurer, les cierges s’éteignent et se rallument tous seuls. De quoi effrayer le prêtre de l’église, contraint à fuir.

Le gardien de l’église, Saint-Albay, vous appelle à la rescousse pour découvrir l’origine de ces phénomènes paranormaux.

©dr

Ce que l’on en a pensé

On ne va pas vous mentir, le premier atout-charme de ce lieu se trouve dans sa localisation, juste au bord de la Dyle, dans un quartier des plus agréables de Malines. C’est aussi là que le personnage central de l’escape room a trouvé la mort, quelques siècles plus tôt. Bien que sordide, cette information renforce naturellement le caractère immersif de l’histoire du jeu.

Ensuite, rentrons dans le jeu proprement dit. Sans vous spoiler, cette salle vous réservera de multiples surprises et de nombreuses missions à relever, même pour les joueurs d’escape room les plus aguerris. On soulignera le travail du scénario, du trailer et des décors, qui vous font remonter le temps et vous immergent véritablement dans cette petite église du 8e siècle après JC.

Même si l'escape est uniquement proposé en anglais ou en néerlandais, il est facilement jouable si vous avez les bases dans l'une des deux langues. Il est accessible à partir de deux joueurs, même si nous vont conseillons d'être au moins à 3 si vous êtes novice en matière d'escape room. La salle a déjà reçu de multiples récompenses, notamment celle de « meilleure salle de Belgique » par les Allemands d'Escape Roomers DE.

Plus d'informations sur https://degoudenkooi.be/en/escape-experiences/.