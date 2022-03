Avec ce smartphone, Oppo vise le podium

Journaliste techno et data

Le Find X5 Pro est le plus récent appareil haut de gamme présenté par Oppo, une marque chinoise qui fabrique des smartphones. Il se décline en 2 modèles au prix moins élevés. La firme essaie d’atteindre la première marche du podium des constructeurs de téléphones. Elle est pour l’instant en 4e place et avec ce dernier téléphone elle risque de concrétiser son ambition. Cet appareil n’a rien à envier à ceux de la concurrence. On y retrouve tous les éléments destinés aux produits premium.

Le Find X5 Pro reprend la conception du modèle antérieur. Seul le module photo arrière a été légèrement redessiné. Le coin inférieur gauche est décalé et monte vers la droite. Cela lui apporte une petite touche d’originalité. Le module est toujours coulé dans le capot arrière, de sorte qu’aucune aspérité n’accroche sous les doigts. La matière est en céramique, deux fois plus résistante que le verre, mais sur laquelle les doigts laissent des traces. La protection translucide livrée avec le smartphone devrait permettre de les éviter.

Le verre de protection de l’écran est le dernier-né de la firme Corning : le verre Gorilla Victus qui est lui-même protégé par un film plastique.

L’écran affiche plus d’un million de couleurs sur une profondeur de 10 bits. Cela implique qu’un nombre plus important de tonalités peuvent être reproduites, augmentant ainsi les transitions entre les images. La diagonale de l’écran est de plus de 16 cm. Il s’agit donc d’un grand smartphone. Sa résolution est de 2400 X 1080 pixels. Le taux de rafraîchissement est de 120 Hz.

La batterie de 5000 mA h est à double cellule. Oppo annonce 1600 cycles de recharge. Précurseur dans la technologie de la charge rapide, le Find X5 Pro est livré avec un chargeur rapide de 80 W et un adaptateur USB-C. Celui-ci permet de transformer le fil du chargeur en un câble USB-C vers USB-C ; pratique pour connecter le téléphone à un ordinateur qui ne posséderait pas de connecteur USB-A, une configuration de plus en plus répandue. Le produit est également compatible avec la recharge sans fil. Avec ce type de smartphone, plus besoin de recharger la nuit. 12 minutes suffisent pour charger la batterie à la moitié de sa capacité.

Le système d’exploitation ColorOs est basé sur Android 12. De même, l’interface est toujours efficace et intuitive. La sécurité des données personnelles a été renforcée. Par exemple, vous pouvez envoyer une localisation approximative aux applications qui la requièrent. Par ailleurs, la personnalisation est très grande. Par exemple, des applications peuvent être lancées rapidement depuis le bouton d’empreinte digitale. Le multi-fenêtrage est très pratique. Différents types de captures d’écran sont réalisables avec trois doigts. La sensation du retour tactile est maintenant paramétrable entre doux et plus vif ainsi que le balayage si vous avez suivi la navigation par geste.

Par contre, aucun mode bureau lorsqu’on connecte le smartphone à un moniteur. Seulement un partage de fichier et d’affichage d’écran au moyen du programme Multi-Screen Connect.

©Oppo

Et la photo

Tous les constructeurs mettent en avant les capacités de leur téléphone. C’est aussi le cas ici. Oppo s’est associé pour 3 années avec le fabricant d’appareils photo Hasselblad qui a collaboré au développement de l’application de prise de vue et au rendu des images. La firme ne livre pas les optiques dont est équipé le Find X5 Pro. Il comporte deux capteurs de 50 mégapixels fournis par Sony (IMX 766) pour l’objectif grand-angle et super grand-angle. Le téléobjectif de 13 mégapixels est fourni par Samsung. À l’avant est implanté un capteur de 32 mégapixels construit par Sony.

La meilleure qualité photographique est obtenue lorsqu’on utilise la taille de fichier par défaut (12 mégapixels). Elle est encore supérieure si vous optez pour l’enregistrement en format RAW. Les clichés de 50 mégapixels sont assez accentués.

Le partenariat avec Hasselblad se marque dans le développement de l’application de prise de vue pro, mais aussi dans le logiciel Xpan destiné aux photos panoramiques. Il reprend le nom d’un appareil argentique qui prenait des photos avec une focale de 180° en une seule prise de vue. Ici pas besoin non plus de déplacer le smartphone pour réaliser un cliché. Il est tout de suite pris en panoramique. Lors du déclenchement l’image apparaît en négatif ; un clin d’œil aux appareils argentiques.

Le précédent modèle disposait d’un capteur pour faire des vues macroscopiques. Ce n’est plus le cas ici. On retrouve bien sûr la possibilité de réaliser des photos macro, mais pas très rapprochées.

Ces derniers temps, les fabricants communiquent intensément sur la capacité de leur smartphone en faible luminosité. C’est encore le cas ici. Une option nuit est présente dans l’application photographique native, mais les clichés ne sont pas fortement différents de ceux pris en mode auto. Ces images sont de bonne qualité. Pour certaines les pixels sont un peu explosés lorsqu’on observe l’image à un grossissement de 100 %. A la taille de l’écran de votre smartphone, vous ne verrez pas de différence. On peut regretter que ce procédé diminue fortement les contrastes et donc on perd la magie des images de nuit qui comportent souvent des parties sombres voire bouchées.

Le prix de l'Oppo Find X5 Pro est de 1299 €. Deux autres versions ont été également commercialisées le Find X5 (999 €) et le Find X5 Lite (479).